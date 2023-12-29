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Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde flaş bir gelişme yaşandı. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan merkeze çekilirken yerine Kayseri'den bir isim atandı.

Yaşanan son dakika gelişmesi ile Karayolları Van 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan müfettiş olarak merkeze çekilirken, yerine Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdür Yardımcısı Demirhan Erol'un atandığı öğrenildi.

HEMEN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, web sitesinde Karayolları 11. Bölge Müdürünün ismini hemen değiştirdi. Hasan Ali Araslan'ın ismini web sitesinden kaldıran Karayolları, yeni müdür Demirhan Erol'un ismini ekledi.