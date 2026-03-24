Bu dönemde Van’a da sınır kapısı üzerinden gelen yabancı ziyaretçi sayısı da belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Şubat 2026’da Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 126 bin 698 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Van’a ise 60 bin 119 yabancı ziyaretçi Kapıköy’den giriş yaptı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre Şubat 2026’da Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2,1 oranında bir azalış kaydedildi. Türkiye’ye 2025 Şubat ayında 2 milyon 171 bin 942 ziyaretçi giriş yapmıştı.

Bu dönemde Türkiye genelinde yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı sınır kapılarına bakıldığında İstanbul 1 milyon 233 bin 88 kişi ile ilk sırada yer aldı.

220 bin 648 kişi ile Edirne ikinci sırada, 182 bin 314 kişi ile Antalya üçüncü, 94 bin 107 kişi ile Artvin ise dördüncü sırada yer aldı. Şubat 2026’da Van ise 60 bin 119 yabancı ziyaretçi girişi ile beşinci sırada yer aldı. Van’a bu dönemde hava yolu ile yalnızca bir yabancı ziyaretçi gelirken, demir yolu ile 890, kara yolu ile gelen yabancı sayısı ise 59 bin 228 olarak kayıtlarda yer buldu.

Demir yoluyla yolcu taşımacılığında ise Kilis’ten sonra en fazla yabancının geldiği il Van oldu.

Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat 2026’da, Şubat 2025’e göre yaklaşık yüzde 22,5 oranında artış gösterdi. Bir önceki aya göre ise yüzde 0,09 oranında sınırlı bir artış kaydedildi.