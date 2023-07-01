Tatvan Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından çelenk sunma törenine gecilerek Atatürk heykeline Tatvan Liman Başkanlığı ve Vangölü Feribot Müdürlüğünce çelenk sunuldu. Daha sonra ise Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve Tatvan Liman Başkanlığına ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından ilçe sahilinde halaylar çekildi. Düzenlenen program deniz şehitleri anısına Van Gölü'ne çelenk bırakılmasıyla sona erdi. Düzenlenen programa,Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir,Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, Tatvan ilçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü,Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Çoşkun Gündüz, Liman İş Sendikası Vangölü Baş Temsilcisi Erdoğan Okay, kurum amirleri, STK temsilcileri,Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri katıldı. İHA