İbadetin Sebebi, İlahi Emirler

Müslümanlar olarak, Allah'ın emrettiği şekilde ibadet etmekle yükümlüyüz ve bu emirler, akıllar bağımsız olarak yürütülmelidir. Bediüzzaman'ın sözleriyle ifade ederse, ibadetlerin esas gayesi, sadece emredilmesi ve ayakta kalmasıdır; Bu sayede Kâbe'nin yedi defa tavaf edilmesi de bu birlikte değerlendirilmelidir. Yedi defa tavaf, bir anlamda manevi bir derinlik ve manevi bir arınma sürecidir; Bu ibadet, kişinin Allah'a olan bağlılığını ve korkusunu arttırırken, içindeki sevgi ve ibadet arzusunu da pekiştirir. İbn-i İsmail ve İbrahim'in mirasları bu tavaf, bireyin ruhunda sabit bir temel oluştururken, aynı zamanda manevi bir enerji yaratır. Kâbe'nin yanına döner, kalp ile Kâbe arasında güçlü bir bağ kurar ve bu süreç, kişinin hayatına yön verir; evrenin düzenine ayak uydurmak gibi.

Yedi Sayısının Derin Anlamı Kâinatın Düzeni

Yedi adet, yalnızca bir rakam değil; aynı zamanda çokluğun ve Allah'ın kudretinin sembolüdür. Kâbe'yi yedi kez tavaf etmek, kişinini nefsinin en alt seviyesinden, ilahi bir mertebeye yükseltir; İnsan, bu ibadet yoluyla kendi yaratma amacını hatırlar ve tevhid inancını pekiştirir. Tavaf, Allah'a olan şükran duygusunu arttırırken, yedi semavatın ve göklerin eşliğinde, yaratılışın düzeni ve güzelliğin bir gözaltında tutulması niteliğindedir.