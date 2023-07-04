24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştiren İyi Parti'de gözler başkanlık divanına çevrilmişti. Merakla beklenen divan üyeleri belli oldu. Geçmişte MHP saflarında yer alan, Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olan Oktay Vural'ın Siyasi İşler Başkanı olması dikkat çekti.

ZORLU, PARTİ SÖZCÜSÜ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

İyi Parti lideri Meral Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan ek binadaki toplantıda, yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Ayfer Yılmaz Genel Sekreter olurken, Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek. Listede Koray Aydın'ın, Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ın olmaması ise şaşkınlık yarattı.

İŞTE İYİ PARTİ'NİN YENİ BAŞKANLIK DİVANI

Siyasi İşler Başkanı: Oktay Vural

Genel Sekreter: Ayfer Yılmaz

Teşkilat Başkanı: M. Satuk Buğra Kavuncu

Mali İşler Başkanı: M. Cem Özdemir

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Şükrü Kuleyin

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Ahmet Zeki Üçok

Seçim İşleri Başkanı: Sedat Aksakallı

Uluslararası İlişkiler Başkanı: M. Naci Cınıslı

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı : Ayyüce Türkeş

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı : M. Tolga Akalın

Yerel Yönetimler Başkanı : Burak Akburak

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Kürşat Zorlu

Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz

Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı : Birol Aydemir

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı : Ali Demir

Eğitim Politikaları Başkanı : Sevinç Atabay

Toplumsal Politikalar Başkanı: Ece Güner

Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksel

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Türker Yörükçüoğlu

Parti İçi Eğitim Başkanı: Ayşe Sucu

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