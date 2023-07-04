24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştiren İyi Parti'de gözler başkanlık divanına çevrilmişti. Merakla beklenen divan üyeleri belli oldu. Geçmişte MHP saflarında yer alan, Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olan Oktay Vural'ın Siyasi İşler Başkanı olması dikkat çekti.
ZORLU, PARTİ SÖZCÜSÜ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
İyi Parti lideri Meral Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan ek binadaki toplantıda, yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Ayfer Yılmaz Genel Sekreter olurken, Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek. Listede Koray Aydın'ın, Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ın olmaması ise şaşkınlık yarattı.
İŞTE İYİ PARTİ'NİN YENİ BAŞKANLIK DİVANI
Siyasi İşler Başkanı: Oktay Vural
Genel Sekreter: Ayfer Yılmaz
Teşkilat Başkanı: M. Satuk Buğra Kavuncu
Mali İşler Başkanı: M. Cem Özdemir
Kurumsal İlişkiler Başkanı: Şükrü Kuleyin
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Ahmet Zeki Üçok
Seçim İşleri Başkanı: Sedat Aksakallı
Uluslararası İlişkiler Başkanı: M. Naci Cınıslı
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı : Ayyüce Türkeş
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı : M. Tolga Akalın
Yerel Yönetimler Başkanı : Burak Akburak
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Kürşat Zorlu
Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz
Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı : Birol Aydemir
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı : Ali Demir
Eğitim Politikaları Başkanı : Sevinç Atabay
Toplumsal Politikalar Başkanı: Ece Güner
Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksel
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Türker Yörükçüoğlu
Parti İçi Eğitim Başkanı: Ayşe Sucu
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