Kentte yaşayan Tülay Sıla Şenses, önünden geçtiği güzellik merkezinin çalışanlarının, 'Öğrenciyiz, prim alıyoruz, destek olun' ricasıyla merkeze çıktığını, daha sonra farkında olmadan bir sözleşme imzalatıldığını iddia etti. Şenses, merkezden çıktığında aradığı ablasının uyarısıyla yeniden güzellik merkezine gidip imzaladığı sözleşmeyi iptal etmek istediğini söyledi. İddiaya göre, merkezdeki çalışanlar sözleşmenin iptal edilemeyeceğini, yaklaşık 12 bin liralık ödeme yapması gerektiğini ifade etti. İşlemi iptal olmayan Şenses, ödeme yapmayınca güzellik merkezi tarafından icraya verildi ve banka hesaplarına bloke konuldu. Kendisini güzellik merkezi adına bir avukatın aradığını kaydeden Tülay Sıla Şenses, 22 bin lira istendiğini belirterek 'Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

'İNDİRİMLİ PAKET ALDINIZ, İPTALİ MÜMKÜN DEĞİL' DEDİLER'

Güzellik merkezinin önünden geçerken broşür dağıtan çalışanların kendisini durdurduğunu anlatan Şenses, "Normalde de insanları durdurup yukarı çıkarıyorlarmış. 'Öğrenciyiz, prim alıyoruz. Yukarı çıkıp sadece imza atar mısınız?' dediler. Benim amacım bu işlemi satın almak değildi, sadece destek olmak için çıktım. Ancak imza attığım evrakın bir sözleşme olduğunu sonradan fark ettim. Tekrar merkeze gittiğimde iptal etmek istedim. Bana hiçbir şekilde iptal olmayacağını, notere gitmem gerektiğini söylediler. Ardından da 'İndirimli paket aldınız, iptali mümkün değil' diyerek geri çevirdiler" dedi.

Hizmet almak istemediğini defalarca dile getirdiğini söyleyen Şenses, "Ben sadece çalışanlara destek olmak için çıktım. Amacım herhangi bir işlem satın almak değildi. Daha sonra iptal etmek istedim ama kabul etmediler. Birkaç ay geçti, bu süreçte kimse arayıp sormadı. Sonrasında avukat beni aramaya başladı. İcraya verildiğimi söyledi. Sabah işe kalkıyorum sürekli arıyor, rahatsız ediyor. Defalarca istemediğimi, işlem yaptırmadığımı anlattım. Başta 12 bin lira denilen borç, 22-23 bin liraya kadar çıkarıldı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum ve sonucunu bekliyorum" diye konuştu.

'İNSANİ DUYGULARA HİTAP EDEREK SÖZLEŞME İMZALATIYORLAR'

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, benzer şikayetlerin arttığını belirterek, "Bu uygulama genelde bazı güzellik salonları tarafından yapılıyor. Satış elemanları sokakta vatandaşlara yaklaşıyor. 'Biz üniversite öğrencisiyiz, prim alıyoruz, eğitimimize katkı sağlıyoruz' diyerek insani duygulara hitap ediyorlar. Vatandaş sırf yardım etmek amacıyla yukarı çıkıyor, orada ikna edilerek sözleşme ve senet imzalatılıyor. Ancak hizmet alınmıyor ya da ödeme yapılmasına rağmen senetler iade edilmiyor ve sonradan icraya konu olabiliyor. Böylece tüketici ikinci kez mağdur ediliyor" dedi.

'TÜKETİCİNİN KOŞULSUZ 14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI VAR'

Güllü, bu durumun iş yeri dışında yapılan satış kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu tür işlemlerde tüketicinin koşulsuz 14 gün içinde cayma hakkı vardır ve herhangi bir peşinat alınamaz. Ancak firmalar sözlü beyanları yok sayıyor. Yazılı bildirim yapılmadığında 14 günlük süre geçtikten sonra senetler icraya verilebiliyor. Vatandaş hiç almadığı hizmetten dolayı bedel ödemek zorunda kalıyor, üstüne bir de masraf ve avukatlık ücretiyle karşılaşıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu boşluğu giderecek düzenleme yapması gerekiyor" diye konuştu.