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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki kadın itfaiye personeli erkek meslektaşları gibi itfaiye aracını kullanıyor, hortumları taşıyor, uzun merdivenlere tırmanıp hayat kurtarıyor. Yangınların yanı sıra deprem, sel gibi doğal afetlerde, her türlü patlama, çökme gibi olağanüstü durumlarda ve mahsur kalma olaylarında da görev alan kadın itfaiyeciler, özellikle tonlarca ağırlıktaki müdahale ve tonajlı araçları sürmeleriyle dikkat çekiyor.

“Kadın isterse her şeyi yapabilir”

3 yıldır Antalya İtfaiyesi’nde görev yapan Betül Erdal (25), istasyonda bulunan büyük müdahale araçlarının eğitimlerini aldıklarını ve yangınlara bu araçlarla gittiklerini söyledi. Erkek itfaiye erlerinden ayrı tutulmadıklarını kaydeden Erdal, “Bu konuda daire başkanımız, müdürümüz ve baş şoförümüz bize sonuna kadar destek veriyor. İstedikten sonra hiçbir şey zor değil. Kadın isterse her şeyi yapabilir. Biz de her şeyi yapmak istiyoruz” dedi.

“İnsana bir güven veriyor”

Yine 3 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Seda Özyurt, ise araçları kullanmanın zor ancak keyifli olduğunu söyledi. Özyurt, “Hem yüksek hem daha büyük. İnsana bir güven veriyor ve onu sürmesi daha keyifli. Tonajlı aracı kullanmayı seviyoruz” diye konuştu. Özyurt, trafikte yol vermeyen sürücüler olduğundan dolayı da sıkıntı yaşadıklarını belirterek, zaman zaman sürücülerin kendilerini şoför koltuğunda görünce şaşırdıklarını aktardı.

“Hem şaşırıyorlar hem alkışlıyorlar”

2 yıldır itfaiyecilik görevini başarıyla devam ettiren Merve Yiğit ise, yangınlara tonajlı ve müdahale araçlarıyla gittiklerini, 3 ile 12 ton su taşıyan bu araçların kendi ağırlıklarıyla 16 tona kadar çıktığını söyledi. Olaylara müdahalede kendileri için dakikaların hatta saniyelerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Yiğit, diğer sürücülerin kendilerini görünce oldukça şaşırdığını belirtti. Yiğit, “Trafikte bizi görünce şaşırıp daha sonra alkışladıklarına şahit oldum. Bu da bizi ister istemez gururlandırıyor ve şoförlük için daha fazla teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

“Annem panik oluyor”

Araç sürerken çekilen videolarını annesinin görünce korktuğunu da aktaran Yiğit, “Binmemi istemiyor. Kaza yapacağımı düşünüyor. Sakinleştiriyorum ve hevesle yaptığımı söylüyorum. Çünkü biz bu işin çok fazla eğimini aldık. Bu eğitim sadece araç sürme değil, bakımına kadar aldık. Her sabah araçlarımızın her şeyini kontrol ediyoruz” şeklinde konuştu.