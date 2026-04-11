Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mart dönemine ilişkin Bakanlık belgeli konaklama tesisleri raporunu yayımladı. Raporda, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tesislerin dağılımına da yer verildi.

Rapora göre, 2026 yılının Mart ayında Doğu Anadolu Bölgesi’nde işletme belgeli tesis sayısında Kars, 75 tesisle ilk sırada yer aldı. Van ise 66 işletme belgeli tesisle bölgenin en çok bakanlık belgeli tesisine sahip ikinci ili oldu.

Mart 2026 verilerinde; yatırım belgeli, işletme belgeli ve basit konaklama işletme belgeli tesislerin oda ve yatak kapasiteleri ayrı başlıklar altında ele alındı. Buna göre, Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 8 bin 423 olarak kaydedilirken, yatırım belgeli tesis sayısı 480, basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı ise 12 bin 939 oldu.

Van’da ise, Mart 2026 itibarıyla yatırım belgesine sahip 6 tesis bulunduğu, bu tesislerde toplam 383 oda ve 872 yatak kapasitesinin yer aldığı görüldü. Aynı dönemde Van’da basit konaklama işletme belgesine sahip tesis sayısı 36 olarak kayıtlara geçti; söz konusu tesislerde toplam bin 167 oda ve 2 bin 334 yatak kapasitesi bulunduğu açıklandı.

Öte yandan, Van genelinde bakanlık onaylı tesislerin toplam kapasitesine bakıldığında, basit belgeli tesisler de dahil olmak üzere oda sayısının 2 bin 569’a, yatak kapasitesinin ise 5 bin 308’e ulaştığı belirtildi.