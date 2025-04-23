Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."