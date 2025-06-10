İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde de Gazze'deki sivillere yönelik katliamlarını sürdürdü.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan "Hayat Kampı"nda yerinden edilenlerin kaldığı çadırın insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınması sonucu 4’ü kadın 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze ve Han Yunus kentlerinde sivillere yönelik bombardımanları sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına yönelik hava saldırıları ve açtığı ateş sonucu aralarında kadın, çocuk ve gıda yardımı bekleyen sivillerin de yer aldığı toplam 69 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında açlıkla boğuşan ve gıda almak isteyen Filistinlilere 27 Mayıs-8 Haziran'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e, yaralıların sayısının 736'ya yükseldiğini bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkazda hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Can kaybı 54 bin 927'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 47 ölü ve 388 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 574 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısının da 126 bin 615'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, yardım dağıtım merkezinde açlıkla mücadele eden Filistinlilere ateş açtı

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail ve ABD'nin güdümündeki bir yardım dağıtım merkezi yakınında açlıkla mücadele eden Filistinlilere ateş açması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun yine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Abasan el-Kebira'ya düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Avde Hastanesinden yapılan açıklamada ise ordunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlediği saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Hastaneden yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve "Netzarim Koridoru" olarak anılan bölgede ise bir yardım dağıtım noktası çevresinde yardım almak için bekleyenlerin üzerine açılan ateş sonucu yaralanan 31 kişinin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze kentinin Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli, Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bölgeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 10 bölge için sürgün tehdidi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, sürgün emrinin Cibaliya, Cibaliya Mülteci Kampı, El-Belde el-Kadime, En-Nahda, Er-Ravda, Es-Selam, En-Nur, Et-Tuffah, Ed-Derac ve Tel el-Zater mahallelerinde bulunanlara yönelik olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun bölgede şiddetli çatışmalar içine girdiğini aktaran Adraee, Filistinlilerden "güvenlik amacıyla" söz konusu bölgeleri boşaltılmalarını ve Gazze kentinin güvenli bölgelerine doğru gitmelerini istedi.

Bölgenin "tehlikeli bir çatışma" bölgesi olduğunu belirten Adraee, Filistinlilerin geri dönmemesi için bölgeye dönüşün tehlikeli olabileceğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. gününde sürgün ve tahliye emirleri yayınlamıştı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta çok sayıda binayı havaya uçurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda binayı, "içine Hamas tarafından patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla havaya uçurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Han Yunus'ta devam eden saldırılarda çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiği, 200'den fazla Hamas'a ait altyapının imha edildiği" öne sürüldü.

Yıkılan altyapılar arasında "tünel girişleri, silah depoları ve askeri binaların" bulunduğu aktarılan açıklamada, Han Yunus kentinde İsrail askerlerini hedef almak amacıyla çok sayıda binanın içine Hamas tarafından yaklaşık 5 ton patlayıcı yerleştirildiği iddia edilerek tespit edilen bu binaların havaya uçurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin, "Hamas mensuplarının saklandığı yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda bir yer altı yolu tespit ettiği, burada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği" öne sürüldü.

Hamas, İsrail'in söz konusu iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM verilerine göre, İsrail ordusu, aylardır devam eden soykırımı boyunca Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane ve diğer kurumları hedef aldı, sivil altyapının büyük bir kısmını tahrip etti.

Gazze'deki hükümet: İsrail-ABD güdümlü yardım vakfı İsrail'in bir kolu ve soykırımın bir parçası

Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "GHF, İsrail işgalinin bir kolu, insani yardım örgütü değil aksine yardımları yem olarak kullanarak sivilleri hedef alan organize bir suçun ortağı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, sahadaki gerçeklerin, İsrail destekli ekipleri aracılığıyla GHF'nin sadece iki haftalık çalışmalarında gıda paketlerine ulaşmaya çalışanlara doğrudan ateş açarak 130'dan fazla sivilin ölümüne, binden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu belgelediği kaydedildi.

Ayrıca GHF tarafından İsrail askeri kontrolü altındaki bölgelere götürülen 9 Filistinlinin de hala kayıp olduğu aktarıldı.

Askeri planlar uygulayan ve işgal tanklarının gözetimi altında yardım dağıttığını iddia eden herhangi bir örgütün yardım örgütü olarak kabul edilemeyeceği aksine soykırım araçlarının bir parçası olduğu, sivil halk aleyhinde işlenen soykırım suçunun gerçek bir ortağı olduğu vurgulandı.

Hükümet, GHF'nin "tarafsız, bağlantısız, bağımsız ve insani gibi insani çalışma ilkelerinden yoksun" olduğunu savundu.

GHF'nin ayrıca doğru olmayan bilgiler yaydığına işaret edilerek, son olarak "Filistin direnişinin personelini tehdit ettiği ve yardım dağıtımını engellediğine" ilişkin bazı iddialar ortaya attığı kaydedildi.

Filistin direnişinin kimseyi tehdit etmediği aksine sahte flamalar altında katliam işleyen kurumlar karşısında Filistin halkının var olma hakkını koruduğunu belirtti.

İsrail yaklaşık 100 gündür sınırları kapalı tutuyor

Yaklaşık 100 gündür Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen tek tarafın İsrail olduğuna işaret eden hükümet, İsrail'in tüm sınır kapılarını kasıtlı olarak kapattığı ve 55 binden fazla yardım malzemesi yüklü tırın ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını engellediği, yardım alanında faaliyet gösteren onlarca Birleşmiş Milletler (BM) kurum ve kuruluşunun hareketini kısıtladığını vurguladı.

Uluslararası topluma "bu ahlaki trajediye son verilmesi, onlarca yıldır mültecilere ve sivillere yardım sağlamak insani eylem ilkelerine bağlı ve etkin şekilde faaliyet gösteren BM kuruluşlarına ait on binlerce tırın girişine izin verilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor. Saldırılar can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Gazze Şeridi'ndeki belediyeler, yakıt krizi nedeniyle hizmetlerin duracağını açıkladı

Belediyeler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, hizmetlerin durmasıyla "ciddi sağlık ve çevre felaketlerinin meydana geleceğine, salgın hastalıkların yayılacağına" işaret edildi.

Açıklamada, "su kuyuları, kanalizasyon pompaları, atık toplama ve taşıma araçları ile molozları ve yolları temizlemek için gereken ağır ekipmanların çalıştırılması için ihtiyaç duyulan yakıtın bulunmaması nedeniyle ilerleyen saatlerde temel belediye hizmetlerinin tamamen durdurulacağı" uyarısında bulunuldu.

Belediyelerin açıklamasında sınırlı kaynaklara ve yakıt sıkıntısına rağmen asgari düzeyde hizmet vermeye devam edildiği kaydedilerek "İsrail'in, tesislerine yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle faaliyetlerin tamamen durma noktasına" geldiği aktarıldı.

Yaşanan krizin tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma sınır kapılarının açılması ve gerekli yardımların Gazze'ye ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Hamas: İsrail'in Gazze'de sözde yardım merkezlerinin yakınlarını hedef aldığı saldırıda 10 Filistinli öldü

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın batısında ve Gazze kentinin güneyinde iki yardım dağıtım merkezinin yakınında insani yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açtı.

Saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bunun insani yardım kılıfı altında tekrarlanan organize bir cinayet olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezleri, İsrail işgal güçleri ve bazı ABD güvenlik şirketleri tarafından işletilen sistematik ölüm tuzaklarına dönmüş durumda. Açlıkla boğuşan insanlar, savaş suçu işlenerek ateşli silahla hedef alınması için tamamen askeri kontrol altındaki tampon bölgelere çekiliyor."

Hamas, şüpheli askeri yardım dağıtım merkezlerindeki operasyonların durdurulmasını, bölgede yardımların ulaştırılmasında meşru ve tarafsız kurum olarak sadece Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşlara itimat edilmesini istedi.

Hamas ayrıca Filistin halkına karşı 20 aydan uzun süredir devam eden "soykırım ve savaş suçlarının" insanlığın alnında bir leke olarak kalacağını vurguladı.

Gazze Şeridi'nde son saatlerde sivillerin kaldığı bölgeleri ve meskun evleri hedef alan bombalı saldırılar düzenlendiğine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Hamas, İsrail'in işlediği suçlarla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer sorumluların yargılanmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile uluslararası topluma, soykırım suçlarının durdurulması ve Gazze'deki ablukanın kırılması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında açlıkla boğuşan ve gıda almak isteyen Filistinlilere 27 Mayıs-8 Haziran'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e, yaralıların sayısının 736'ya yükseldiğini bildirmişti.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail, Tulkerim ve Nur Şems Mülteci kamplarındaki yapıları yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait konutları yıkmayı sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 134 gündür düzenlediği saldırılar kapsamında, 4 gün önce başladığı yoğun konut yıkımına bugün de devam etti.

İsrail ordusu, "işgal planı kapsamında, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki toplam 106 binayı yıkma hedefi doğrultusunda Tulkerim Mülteci Kampı’ndaki El-Belavine ve El-Ukkaşe mahallelerinde onlarca konutu yerle bir etti.

Plan kapsamında yer alan binalardan 58’inin Tulkerim Mülteci Kampı’nda bulunduğu, bu binalarda 250’den fazla daire ile onlarca ticari işletmenin yer aldığı belirtildi.

İsrail ordusu mayıs ayının başında, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki Filistinlilere ait 106 binayı yıkma niyetinde olduğunu duyurmuştu.

Tulkerim Valisi Abdullah Kamil, o dönem X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail'in Tulkerim Mülteci Kampı’nda 58 binayı, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı’nda ise 48 evi yıkmayı planladığını” belirtmişti.

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki gerginlik sürüyor

İsrail ordusu ayrıca, sahadaki gerginliğin giderek arttığı Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarına 127 gündür devam ediyor.

Son günlerde Nur Şems Mülteci Kampı’nda 20’den fazla yapıyı aralıksız şekilde yıkan İsrail ordusu, bu yıkımları işgal güçlerinin kampta 48 binayı yıkma planının bir parçası olarak gerçekleştiriyor.

İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisi ile 1 gazeteci öldü

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde ölü ve yaralıları kurtarma misyonunu yürüten sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından yapılan bombardımana maruz kaldı.

Bombardıman sonucunda sağlık görevlileri Hüseyin Muhaysin, Vail el-Attar ve Bera Faris Afane hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda 3 sağlık görevlisinin yanı sıra gazeteci Mümin Ebu el-Avf'ın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in, Filistinli gazetecilere yönelik sistematik hedef alma, öldürme ve suikast uygulamalarının en sert şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler ile medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

"Suikast suçunun durdurulması için ciddi ve etkili baskı uygulamaya çağırıyoruz"

İşlenen bu "iğrenç ve vahşi" suçlardan, İsrail ve ABD yönetimi ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin sorumlu tutulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumdan, uluslararası örgütlerden ve dünyanın bütün ülkelerinde gazetecilik ve medya faaliyeti yürüten kuruluşlardan İsrail'in suçlarını kınamaları, onu caydırmaya ve devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılayarak İsrailli suçluları adalete teslim etmelerinin talep ediyoruz. Ayrıca, soykırım suçunun durdurulması, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması ve onlara yönelik öldürme ve suikast suçunun durdurulması için ciddi ve etkili baskı uygulamaya çağırıyoruz."

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 227'ye yükseldiği bildirildi.