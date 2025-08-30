İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırım savaşının önemli aşamalarından biri olan Gazze kentini işgal etme girişimi, dün itibarıyla resmen başladı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin mahallelerine, özellikle de kuzey ve güney eksenlerindeki doğu bölgelerine yönelik bombardımanını yoğunlaştırarak kalan Filistinlileri tahliyeye zorluyor.

Bu, kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde başlatılan ve “Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verilen işgal planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Dün sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail ordusu, kentin “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan etmesiyle aynı zamana denk gelen saldırılarını artırdı.

Tehlikeli koşullar

Filistinli bir güvenlik kaynağı AA’ya yaptığı açıklamada, Gazze kentinin doğu kesimlerinde durumun hızla kötüleştiğini söyledi.

Kaynak, ordunun şehri ilhak amacıyla kuzey ve güneyde saldırılarını yoğunlaştırdığını, keskin nişancılık, patlayıcı yüklü araçlar ve insansız hava araçlarının kullanımını artırdığını aktardı.

İsrail ordusu ayrıca hoparlörlü dronlarla Filistinlileri bölgeyi boşaltmaya çağırdığını belirten kaynak, bu uyarılar sırasında sivillerin İsrail'in ateşi altında kaldığına dikkati çekti.

Tehlikeli bölgeler

Aynı kaynağa göre, iki haftalık yoğun saldırılar sonucunda Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi, büyük göç dalgalarıyla neredeyse boşaldı.

Doğudaki Ebu İskender kavşağı çevresi savaşın başından bu yana yerlerinden edilenler için güvenli bir liman olduğunu hatırlatan kaynak, ancak son saldırılarla Gazze kentinin en tehlikeli bölgelerinden biri ilan edildiğini vurguladı.

Nezle, Ebu Şerh Kavşağı ve Curet es-Saftavi bölgelerinde İsrail ordusunun araçları günlük sınırlı ilerlemeler kaydediyor, ardından patlayıcı araçlar bırakılıp geri çekiliyor.

Saftavi’de Filistinlilerin çoğu kaçtığından, bölgeye giriş artık neredeyse imkansız hale geldi.

“Gideon'un Savaş Arabaları 2” Operasyonu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 Ağustos’ta Gazze kentini işgal etmeyi amaçlayan "Gideon'un Savaş Arabaları 2 Harekatı"nı onaylamıştı.

Operasyon, Zeytun Mahallesi'nde başlatılan ve Sabra Mahallesi'ne kadar uzanan geniş çaplı saldırıların ardından gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde, Cibaliya el-Beled, en-Nezle, es-Saftavi ve Şeyh Rıdvan mahallelerini de kapsayan bir operasyon başlattı.

İsrail ordusu, birkaç gündür Şeyh Rıdvan’ın doğusundaki yoğun bölgeleri de hedef alıyor. Drone ateşi, konut bombalamaları ve sivillere yönelik doğrudan saldırılarla Filistinlileri vuruyor.

Ağustos başından bu yana, İsrail'in saldırıları sonucu Zeytun’da 1500’den fazla konut yok oldu.

Patlayıcı robotlarla yıkım

İsrail ordusu, tonlarca patlayıcı yüklü, hasarlı zırhlı personel taşıyıcılarını bubi tuzaklı robotlara dönüştürerek tesis ve altyapılara saldırıyor.

Bu robotlar konutların etrafına yerleştirilip patlatılıyor, yüzlerce metre ötede geniş çaplı yıkıma yol açıyor. Patlama sesleri kilometrelerce öteden duyuluyor.

Soykırım süresince, Şeyh Rıdvan’ın doğusu binlerce yerinden edilmiş aileye sığınak olmuştu. Ancak yoğun ateş altında kalanlar, Gazze’nin batısına veya güneyine kaçmak zorunda bırakıldı.

İnsani yardımın durdurulması planı

İsrail devlet televizyonu KAN, dün sabah, İsrail’in gelecek günlerde Gazze kentine havadan insani yardım bırakılmasını durdurmaya hazırlandığını duyurdu.

Bu adımın, yüz binlerce Filistinliyi beklenen kara saldırısı öncesi güneye kaçmaya zorlamayı amaçladığı belirtildi.

Artan yerinden edilme

Gazze kentinin doğu, kuzey ve güneyindeki yoğun çatışmalarla aynı zamana denk gelen süreçte, Filistinliler trajik koşullar altında tehlikeli bölgelerden kaçmak zorunda kalırken, onlarcası ise şehrin batı yakasındaki sokaklarda yerde uyumak zorunda bırakıldı.

Yerinden edilmelerinin üzerinden uzun saatler geçmesine rağmen, Filistinliler Gazze kentinin kuzeyindeki evlerini ve çadırlarını terk ettikten sonra ne barınak ne de çadır bulabiliyor.

Ulaşım sıkıntısı ve kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle birçok Filistinli, Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine göç etmenin maliyetini karşılayamıyor.

Filistinliler, kıtlık ve yerinden edilmenin yol açtığı yaşam krizinin, yaşam ve hayatta kalmak için temel ihtiyaçların eksikliği nedeniyle daha da ağırlaşmasından ve İsrail saldırılarının önümüzdeki günlerde yoğunlaşmasından endişe ediyor.

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi’ni kademeli olarak yeniden işgal etmeyi hedefleyen planı onaylamıştı.

İsrail, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım politikaları yürütüyor ve Uluslararası Adalet Divanı’nın operasyonu durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrılarını ve emirlerini görmezden geliyor.

Soykırım sonucunda 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 490 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi, 121’i çocuk olmak üzere 322 Filistinlinin yaşamına mal olan ve devam eden kıtlıkla karşı karşıya.