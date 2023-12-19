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Gazze'ye gece-gündüz bomba yağıyor...

Gazze'yi abluka altına alan ve açık hava hapishanesine çeviren İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

2 ayın geride kaldığı savaşta, can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor. Son yapılan açıklama 19 bin 453'e ulaştı.

Cibaliye Mülteci Kampı vuruluyor

Öte yandan İsrail ordusunun hedeflerinden biri de Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı.

Bölgeye bu süreçte çok kez saldırılar düzenlendi. Son olarak Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bir saldırı açıklaması daha geldi.

10 kişi hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

10 Filistinlinin öldüğü ve 40 kişinin de yaralandığı açıklandı.