İsrail basını, İran'ın olası saldırısı karşısında ne şekilde hareket edileceğine ilişkin planların hazır olduğunu yazdı.

Ülkedeki ordu ile dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın bu konuda el sıkıştığı belirtiliyor.

Söz konusu tarafların, İran'ın ülkeye muhtemel saldırısı durumunda yapılacak karşı saldırı planını onayladığı belirtildi.

İran'a saldırı planıyla ilgili anlaştılar

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ABD ve İsrail orduları arasındaki koordinasyonun arttığına işaret edilerek şu ifadeleri kullandı:

İsrail ordusu ve Mossad, İsrail'in İran topraklarından saldırıya uğraması durumunda İran'a saldırı planıyla ilgili anlaşmaya vardı.

"İntikam alma niyetinden vazgeçmeyecekler"

İran'ın "üst düzey komutanlarının öldürüldüğü saldırının intikamını alma niyetinden vazgeçmeyeceğine" işaret edilen haberde, İran'dan gelmesi muhtemel bir saldırıya karşı İsrail'in hazırlıklı olduğu kaydedildi.

Şam Büyükelçiliği yerleşkesine ölümcül saldırı

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

İran: ABD de sorumlu

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini" iletmişti.

İsrail'e misilleme 'meşru müdafaadır'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti.