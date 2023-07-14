Wanhaber / Ramazan Çetin

Yaz ayları ile birlikte Van’ın uçak sorunu gündemden düşmüyor.

Van’a gelmek ve Van’dan gitmek isteyenlerin günler öncesinden bilet bulmakta yaşadığı güçlükler, bir çok kez çeşitli kesimler tarafından dile getirildi.

Son olarak bu konuyu gündemine alan işadamı Zahir Kandaşoğlu, turizm sezonunda uçak sorunu yaşanması karşısında; “Böyle bir şey nasıl olur?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kandaşoğlu; “Gerçekten kimse kusura bakmasın. Artık bu Van'ın uçak seferleri büyük bir çileye dönüştü. Artık dayanılacak gibi değil. Urartu başkenti olan bir şehir 2022'de Türkiye'de müzesi birinci olan bir ile tam turizm sezonunda böyle bir şey nasıl olur, hey Van’ın tüm STK’ları!” ifadelerini kullandı.