Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs ayı açık iş ve işgücü istatistiklerini yayımladı.

Mayıs ayında Van’da 819 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen 819 kişinin 260’ı kadınlardan oluşuyor.

Mayıs ayında 50 engelli vatandaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilirken yine aynı dönemde, 15-24 yaşları arasındaki gençlerden oluşan gruptan ise 351 kişi işe yerleştirilmiş bulunuyor.

Mayıs ayı verilerine göre İŞKUR aracılığıyla Van’da işe yerleştirilen kişilerin, 763’ü özel sektörde işe başlarken, 56’sı kamu personeli olarak iş başı yaptı.

Engelli kontenjanından yerleşen 50 kişinin 22’si özelde, 28’i ise kamuda çalışmaya başladı. İŞKUR aracılığıyla Van’da istihdam edilmeye başlanan 94 yükseköğrenim mezununun 77’si özelde istihdam edilirken, 17’si kamuda istihdam edildi.

VAN’DA BİNE YAKIN AÇIK İŞ MEVCUT

İşveren tarafından talep edilen işgücüne göre, Mayıs döneminde, tamamı özel sektörde olmak üzere farklı faaliyet kollarında Van’da 984 açık iş pozisyonu bulunuyor.

Mayıs ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş talebi Türkiye genelinde 286 bin 845’e ulaştı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (457.710 açık iş) imalat sanayi sektöründe görülürken, en çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Satış Elemanı/Danışmanı” mesleklerinde arandığı görüldü.