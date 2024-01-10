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Her ay iş kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısını raporlayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2023 yılının son ayında da üzücü bir tabloyu gözler önüne serdi. İSİG’in yayımladığı rapora göre sadece aralık ayında, hayatını kaybeden işçilerin çoğunluğunu, 44 işçi kaybıyla inşaat sektörü çalışanları oluşturuyor. İş kazası sonucu yaşamını yitiren 18 işçinin olduğu iş kolu ise taşımacılık sektörü işçileri, yani moto kuryeler.

TEMEL SORUN İŞSİZLİK

Van’ın en temel sorunlarından biri olan işsizlik, Vanlıları daha büyük kentlere mevsimlik işçi olarak göç etmek zorunda bırakıyor. Mevsimlik işçi olarak çoğunlukla inşaatlarda çalışmaya giden Vanlıların, kimi zaman üzücü haberleri geliyor.

2023 YILI İŞ KAZASI BİLANÇOSU AĞIR OLDU

İSİG’in her ay düzenli biçimde paylaştığı rapora göre ise; 2023 yılında Türkiye genelinde ocak ayında 115, şubat ayında 261, mart ayında 130, nisan ayında 123, mayıs ayında 147, haziran ayında 160, temmuz ayında 184, ağustos ayında 206, eylül ayında 153, ekim ayında 151, kasım ayında 145, aralık ayında ise 154 işçi olmak üzere toplam bin 929 işçinin iş kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İnşaat sektöründeki ölümlü iş kazalarının büyük çoğunluğunun İstanbul’da gerçekleştiği açıklandı.