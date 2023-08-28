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Van’a gelen İranlı turistler akşamları kapalı mekanlarda eğlenip, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alıyor. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, gün içerisinde bir yandan cadde ve sokaklarda bol bol alışveriş yaparken, bir yandan da Van Gölü’nün eşsiz güzelliğinden faydalanıyor.

Festa Clup tarafından hazırlanan şehrin ilk ve tek eğlence gemisi Calypso ile Van Gölü’ne açılan İranlı turistler, Van Gölü’nde yüzmenin keyfini yaşıyor.

250 kişi kapasiteli ve 4 kattan oluşan gemide dans eden İranlı turistler, köpük partisinin ardından Van Gölü’nün mavi sularına kendilerini bırakıyor.

Van Gölü’nde yüzmenin keyifli olduğunu belirten İranlılar, kendilerine bu imkanı sunan Festa Clup yetkililerine teşekkür ettiler.İHA