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WanHaber – Fatma Öztürk

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, İpekyolu İlçesine bağlı mahalle muhtarlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını ve taleplerini konuşan Kuşan, çözüm noktasında gereken desteği vereceklerini belirtti.

İlçeye bağlı mahallelerde görev yapan muhtarları ziyaret ederek istişarelerde bulunan AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, vatandaşlara daha rahat bir yaşam ortamı sağlamak adına gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.



İpekyolu ilçesine bağlı; Bahçıvan, Cumhuriyet, Hafıziye, Yalı, Selimbey, Hatuniye, Buzhane, Halilağa, Alipaşa, Karşıyaka, Cevdet Paşa, Serhat, Şerefiye, Bostaniçi, Esenler, Hacıbekir, Kevenli, Karagündüz, Erçek, Aşağıgölalan, Yukarıgölalan ve Ilıkaynak Mahallelerini ziyaret eden AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, mahalle muhtarlarını hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür etti.