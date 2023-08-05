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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Vatandaşların yaz aylarını verimli geçirmeleri adına, Van İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından müzik şöleni etkinliği düzenleniyor.

"Her Cumartesi Müzik Şöleni" adı altında düzenlenen programda müzik severler bir araya geliyor.

Van Atatürk Sanat Galerisi'nde her Cumartesi saat 16:30-18:30 saatleri arasında düzenlenen etkinlik müzik severleri ağırlıyor.

Bugün Atatürk Sanat Galerisi önünde bir kez daha düzenlenecek olan Müzik Şöleni ile ilgili İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada: "Her Cumartesi Müzik Şöleni” Programımız yaz aylarımıza renk katmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu müzik şöleni müzik severlerle buluşmaya devam ediyor. Birbirinden güzel ezgileri kaçırmak istemeyen tüm müzik severleri müzik şölenimize bekliyoruz." denildi.