Wanhaber – Özel

Van Gölü’nün incisi olarak adlandırılan inci kefalleri, eşsiz göç yolculuklarını sürdürüyor.

Van Gölü’ne dökülen tatlı sulara doğru akıntının tersine adeta uçarak ilerleyen ve bu esnada muhteşem görüntü ortaya koyan inci kefalleri, yumurtalarını da uygun alanlara bırakmaya başladı.

Göç esnasında martıların da hışmına uğrayan balıklar, buna rağmen tatlı sularda ilerlemekten ve yumurtalarını bırakmaktan vazgeçmiyor.

Suyun içinde bulunan doğal kayalardan, taşlardan adeta uçarak sıyrılan balıklar, izleyenleri hayret içinde bırakıyor.

Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar fotoğraf makinalarına, cep telefonlarına sarılırken, ilginç görüntüler elde ediliyor.

Vanlıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de mucizevi yolculuğa şahitlik etmek üzere başta Erciş’teki akarsu olmak üzere, uygun noktalara giderek göç olayını izliyor.

Dünyada somon balıkları ile birlikte çıplak gözle göçü izlenebilen balık türü olan inci kefalleri, 15 temmuz tarihine kadar bu mucizevi olayı gerçekleştirmeyi sürdürecek.

Bu kapsamda 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı, 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Ramazan Çetin