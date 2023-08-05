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Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han hakkında mahkeme tutuklama kararı çıkardı.

Karar üzerine Pakistan polisi, Han'ı Lahor'daki evinde tutukladı.

Han, başbakanlık görevi sırasında aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı için yargılandığı davada suçlu bulundu.

3 yıl hapis cezası

İslamabad Mahkemesi, hakkında tutuklama kararı verdiği Han'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İmran Han'ın tutuklandığını açıkladı.

5 yıllığına siyasetten men edildi

Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar daha önce yaptığı açıklamada, İmran Han'ın 5 yıllığına siyasetten men edildiğini belirtmişti.

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü.

PTI hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.AA