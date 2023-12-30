Tahmini Okuma Süresi: dakika

İki Türk takımının karşılaşacağı Süper Kupa finali bugün oynanacak.

Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe maçı için saatler kala, asılsız iddialar sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre; milli marşımızın çalınmasına ve Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün yazılı olduğu pankarta izin verilmedi.

Olay kısa sürede büyüdü ve siyasi isimler de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklama geldi: Türk bayrağı açılacak İstiklal Marşı okunacak

Bunun üzerine maça gölge düşmemesi adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında 'İstiklal Marşı'mız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek.' şeklindeki iddialar doğru değildir.

Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'mız okunacaktır."