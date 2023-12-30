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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında Van’a gelen TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Van Gölü’nde ağ atan balıkçıları ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, Van Gölü'nün balıkçılık anlamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Komisyon olarak inci kefali balığının mevcut durumunu ve yapılan çalışmaları raporlaştıracaklarını ifade eden Karayel, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürümüzden bilgi aldık.

Bundan sonraki süreçte balıkçılarla beraber yapacağımız istişarelerde sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Ülkemizdeki önemli değerlerden bir tanesi olan Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin meclis raporlarında kayıtlara geçmesi tarih için son derece önemlidir.

Sektörün gelişmesi, balık yetiştiriciliği anlamında neler yapılabilir diye raporumuzu son derece detaylı bir şekilde inceleyip hazırlayacağız. İnci kefalinin değerinin artırılması, hak ettiği noktaya gelmesi, gölün etrafında ne çeşit tesisin yapılması gerektiğinin tespitinde de raporumuza yer vereceğiz" dedi.

Komisyon üyesi AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise, "Ülkemizde balıkların çoğalması ve topluma daha fazla yarar sağlaması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm partilerin ortaklaşa kurduğu komisyon ile balıkçı barınakların yerinde incelenmesi, durum tespiti ve sorunları kayıt altına almak için çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknede balık ikramının yapıldığı komisyon üyeleri, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.