Van İl Müftülüğü makamında gerçekleştirilen törene il müftü yardımcıları, şube müdürleri ve müftülük personeli katıldı. Törende, İl Müftü Vekili Yardımcısı Ömer Sever görevini Van’ın yeni İl Müftüsü Kadir Koçak’a devretti.

“BU GÖREV AĞIR BİR EMANET VE BÜYÜK BİR SORUMLULUKTUR”

Görevi devralan İl Müftüsü Kadir Koçak, Van’da daha önce görev yapan ve kıymetli hizmetlerde bulunan eski İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık’a teşekkür etti. Tensiplerinden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Muhterem Prof. Dr. Safi Arpaguş’a şükranlarını sunan Koçak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi, kültürü ve kadim medeniyet birikimiyle ülkemizin müstesna şehirlerinden biri olan Van’da din hizmetlerinin daha nitelikli ve kuşatıcı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmak benim için büyük bir onurdur. Bu görevi bir makam değil; ağır bir emanet ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum.”

“DİN HİZMETLERİNİ HAYATIN MERKEZİNE TAŞIYACAĞIZ”

Din hizmetlerinin yalnızca cami mekanlarıyla sınırlı kalmayacağını, toplumun her kesimini kucaklayan bütüncül bir anlayışla hareket edeceklerini vurgulayan Müftü Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, ailelerimize ve yaşlılarımıza ulaşan; camilerimizi, Kur’an kurslarımızı ve tüm din hizmetlerimizi hayatın merkezindeki iyilik ve rehberlik alanları hâline getirecek çalışmalar üzerinde hassasiyetle duracağız. Temel amacımız; insanımıza sahih dini bilgiyi ulaştırmak, gönüllere dokunmak, toplumumuzun birlik ve beraberliğini pekiştirmektir.”

Devir teslim töreni, yapılan dualar, karşılıklı iyi dilek temennileri ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.