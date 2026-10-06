Görüşmelerde Van’da yürütülen, devam eden ve planlanan yatırımlar ile kentin iş ve işlemleri istişare edildi.

Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

YATIRIMLAR MASAYA YATIRILDI

Van heyeti, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Van’da yapılan, yapımı devam eden ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Kentin yatırım gündeminin ele alındığı ziyarette, Van’ın ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeler konusunda istişarelerde bulunuldu.

TİCARET BAKANLIĞI’NDA VAN GÜNDEMİ

Van heyetinin ikinci durağı ise Ticaret Bakanlığı oldu. Heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile bir araya geldi.

Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, ziyarette Ticaret Bakanlığı ile yürütülen Van’a ilişkin iş ve işlemlerin ele alınarak istişare edildiği belirtildi.