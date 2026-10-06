Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkâri programı kapsamında kentte çeşitli temaslarda bulundu. Valilik ziyareti ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın ardından AK Parti Hakkâri İl Başkanlığına geçen Tekin, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Tekin, il başkanlığı ziyaretinin ardından Biçer Mahallesi’nde bulunan tarihi Meydan Medresesi’ne geçti.

Burada gençlerle buluşan Tekin, gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Buluşmada renkli ve samimi görüntüler ortaya çıkarken, gençlerle sohbet eden Bakan Tekin, onların taleplerini de dinledi.

Hakkâri’deki programını tamamlayan Tekin, geceyi kentte geçirdi. Bakan Tekin’in bugün Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde düzenlenecek programlara katılması bekleniyor.