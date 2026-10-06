Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van genelinde bugün çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edilirken, Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar ilçeleri için sarı kod uyarısı verilerek kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Van’ın güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, 2 bin 200 metre ve üzerindeki rakımlı yerlerde yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman sert esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısında:
“Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar) ilçelerinin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların 2200 m ve üzeri rakıma sahip olan yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.
Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;
- Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu