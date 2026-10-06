Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre Van genelinde bugün çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edilirken, Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar ilçeleri için sarı kod uyarısı verilerek kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Van’ın güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, 2 bin 200 metre ve üzerindeki rakımlı yerlerde yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman sert esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısında:

“Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar) ilçelerinin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların 2200 m ve üzeri rakıma sahip olan yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu