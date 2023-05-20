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DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) Üyeliği ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

2007 – 2011 yıllarında Van Milletvekilliği de yapan İkram Dinçer, Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) Üyeliği ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı yaptığı DEVA Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dinçer; “GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olduğum DEVA Partisinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gerekçemi ve bütün süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra kamuoyu ile paylaşacağım” ifadelerine yer verdi.

İKRAM DİNÇER KİMDİR?

10 Nisan 1959'da Van'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Züleyha'dır.

Van Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi.

Bir süre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde çalıştı.

Van'da otomotiv ve gıda sektöründe ticaret işiyle uğraştı. Çeşitli vakıf ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik görevi üstlendi.

Siyasete Fazilet Partisi İl Başkanlığı ve AK Parti Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2007-2011 yıllarında 23. Dönem Van Milletvekilliği yaptı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber: Mehmet Salih Giyci