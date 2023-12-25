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İkinci el araç piyasasında artık ezberler bozuluyor. Önceden küçük bir değişeni ve hasarı olan araçların yüzüne bakılmıyordu ancak son zamanlarda bir değil, birkaç değişeni olan araçlar bile çok çabuk alıcı buluyor. Az hasarlı araçlar emsallerine göre yüzde 30 daha uygun fiyata alınabiliniyor.

ALIM KRİTERİ DEĞİŞTİ

Alıcı da satıcı da rotayı az hasarlı araçlara çevirdi. Alım kriteri artık sıfır sorun değil, ekonomik araçlar oldu. Esnaf, vatandaşın artık ölçütünün bütçesine uygun, ekonomik araçlar olduğunu ifade etti.

NÖBETÇİ NOTERLER DOLDU

Araç almak isteyenler yıl bitmeden galericilerin yolunu tuttu. Nöbetçi noterler doldu, taştı.

Araçlardaki hasar kaydı kimine göre avantaj kimine göre ise dezavantaj. Bazı sürücüler az hasarlı ya da tramer kaydı az olan araç bakıyor. Çünkü olası bir trafik kazasında daha fazla üzülmemek için. Özellikle lüks ve yüksek model araçlarda hasar oranı ciddi oranda fark ediliyor. Örneğin 2022 model bir aracın hiçbir hatası filan bulunmuyor. Fiyatı da 2 milyon 400 bin TL. Eğer tek bir değişeni olsaydı yüzde 30 oranında fiyatında düşüş olacaktı.

Vatandaşlar ise "Sağ kapı değişen, arka çamurluk boyalı ama sorun etmedim", "Çok büyük hasar olmadıktan sonra sorun yok", "12 bin TL'lik bir hasar kaydı var" gibi yorumlarda bulundu.

Bir başka vatandaş ise "Ben şimdi kızıma boyalı bir araba alıyorum. Doktor kendisi, binince çizilince 'Canın sağolsun kızım' derim" dedi.

"ABD VE AVRUPA'DA DAHA PAHALI"

Kanal D Haber'in haberine göre galericiler, ABD ve Avrupa'da durumun tam tersi olduğunu ifade ederek "ABD ve Avrupa'da kapısı değişen, boyanan araç daha pahalı" yorumunu yaptı.