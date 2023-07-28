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Iğdır'da her yıl binlerce kişi tarafından muharrem ayının 10'uncu gününde Kerbela'da katledilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının yasını tutmak amacıyla düzenledikleri aşure merasimi için bu yıl da vatandaşlar bir araya geldi. Iğdır merkez başta olmak üzere ilçelerde de bir araya gelen gruplar, camilerde sabah saatlerinde toplandı. Gruplar, daha sonra aşure merasimin yapıldığı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü. Program alanında Kerbela şehitleri için dua edilmesinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mersiyeler okunan programa, sıcak havaya rağmen binlerce kişi katıldı. Katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı program, Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da katledilmesi ile ilgili tiyatro gösterisi ile sona erdi. İHA