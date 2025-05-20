HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, Van’ın kardeşlik, misafirperverlik ve insanlık değerleriyle anılan bir şehir olduğuna dikkat çekilerek, şiddet olaylarının toplumsal barışı zedelediğini ifade etti. Sayğın, “Bir cana kıymak çözüm değil, felakettir. İslam ahlakı bize kardeşliği emreder.” diyerek huzur çağrısında bulundu.

Sayğın, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız bu topraklar, asırlardır kardeşliğin, misafirperverliğin ve insanlığın kadim birikimine ev sahipliği yapmış; yürekleri bir, duaları ortak, acıları ve sevinçleri paylaşan insanların yurdu olmuştur. Fakat son zamanlarda, şehrimizde yaşanan üzücü hadiseler hepimizin vicdanını kanatmakta, sokaklarımızda huzurun sesini susturmaktadır.

Bizler, bu toprakların çocukları olarak şunu biliyoruz ki: Şiddet, kin, öfke ve nefret; insanın hem dünyasını hem de ahiretini karartan en büyük felaketlerdendir. Bir cana kıymak, bir kalbi kırmak, bir ailenin ocağını söndürmek asla çözüm değildir. Allah'ın emri, Peygamberimizin sünneti ve insanlığın ortak vicdanı hepimize barış, adalet ve merhamet içinde bir yaşamı emretmektedir.”

Sayğın, açıklamasının devamında; “Her gün bir annenin gözyaşı döktüğü, bir babanın boynu büküldüğü, kardeşlerin hüzünle suskunlaştığı bir şehir; hiçbirimizin arzulayacağı bir yer değildir. Oysa ki Van; güzelliği, dostluğu, kardeşliği ve insan sevgisiyle anılmayı hak eden bir şehirdir.

İslam ahlakı bizlere diyor ki; ‘Müminler ancak kardeştir.’ (Hucurat 10) Bu şehirde yaşayan herkesin birbirine borcu, kardeşliktir. Kardeşliğin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde adalet, adaletin olduğu yerde de Allah’ın rahmeti tecelli eder. Toplumun huzurunun tesisi için yetkililerden adaletin sağlanmasını, halkımızdan ise sabırla, sağduyuyla ve İslami bir sorumlulukla davranmasını temenni ediyoruz.

“HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR”

Herkesin, bu şehrin geleceğine dair sorumluluğu olduğundan söz eden HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın; “Her birimizin bu şehrin geleceğine karşı sorumluluğu vardır. Çocuklarımıza güvenle oyun oynayacak sokaklar, huzurla yaşanacak bir şehir bırakmak elimizdedir. Rabbimizden dileğimiz; Van’ı ve ülkemizi fitne ve felaketlerden, şiddet ve kargaşadan muhafaza etmesi, birlik ve kardeşlik iklimini daim kılmasıdır” diye kaydetti.

Sayğın, aileler arası uzlaşma mekanizmalarının güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmayı artıracak sosyal çözümler, islami ahlak ve değerlerin yaygınlaştırılması ve caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğine vurgu yaparak; “Alacak-verecek ilişkilerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar, toplumda büyük bir huzursuzluk oluşturmaktadır. Borçların ödenmemesi ya da tahsil edilememesi bireyler arasında ciddi gerilimler doğurmakta, bu da fiziki çatışmalara yol açmaktadır. Özellikle arsa ve mülk kaynaklı anlaşmazlıklarda taraflar arasında ciddi sürtüşmeler yaşanmaktadır.

Arsaların gasp edilmesi gibi iddialar, çözüm yollarının etkili işletilmemesi nedeniyle büyüyerek kavga ve hatta ölümle sonuçlanan olaylara dönüşebilmektedir. Günlük yaşamın getirdiği stres, gerginlik ve bireylerin tahammül sınırlarının azalması, küçük anlaşmazlıkların hızla çatışmaya dönüşmesine neden olmaktadır. Olaylara geç ya da hiç müdahale edilmemesi, kavgaların büyümesine ve toplumda güvenlik algısının zedelenmesine neden olmaktadır. Kavga ve şiddet olaylarında uygulanan cezaların yetersiz ya da hiç olmaması, bireyleri bu tür eylemlerden caydırmamakta; aksine şiddetin sıradanlaşmasına zemin hazırlamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Sayğın, açıklamasını şu şekilde tamamladı, “Van’da artış gösteren kavga olayları, çok boyutlu nedenlere dayanmaktadır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için sadece güvenlik önlemleri değil; toplumsal, hukuki ve ahlaki düzenlemelerin bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. İslami değerlerin ışığında, hem bireysel hem toplumsal anlamda sorumluluklarımızı yerine getirerek huzurlu bir toplum inşa etmek mümkündür."