Van’da sürekli gündemde olan trafik sorunu, zaman zaman içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Yaşanan trafik sorunu ile alakalı Hüda Par Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın açıklamalarda bulundu.

SAYĞIN: “TRAFİK TEMEL SORUNDUR”

“Seçim öncesi beyan ettiğimiz sorunların ne kadarının yerine getirildiğini takip etmek amacıyla yeni seçilen belediyenin neler yaptığını izlemeye karar verdik” diyen Hüda Par Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın; “Son birkaç aydır aktif olarak şehrin sorunlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. İlimizin temel sorunlarından biri trafik sorunudur. Bu sorunlar hem hükümeti ilgilendiren ve bir çözüm ortaya konulmadığı bir alan olduğu gibi hem de Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren kısmın olduğunu ve bir çözüme varılamadığını görüyoruz. Belediye çıkıp da kısa, orta ve uzun vadede şöyle bir çözüm önerimiz veya projemiz var demiyor. Yine Milletvekillerinin AK Parti veya Dem Parti milletvekilleri olsun bu sorunlara kayıtsız kalması şehir açısından vahim bir durumdur.” ifadelerini kullandı.

“ÇEVRE YOLUNUN VAN TRAFİĞİNE KATKISI YÜZDE 10 CİVARINDA OLACAK”

“Van trafiğinin çözümü yıllardır çevre yoluna bağlanmış” diyerek sözlerine devam eden Başkan Sayğın, “Dikkatler çevre yoluna çekiliyor ama şehir içindeki trafik görmezden geliniyor. Çevre yolunun Van trafiğine etkisi sadece yüzde 10 civarıdır. Bugün çevre yolu yüzde 100 olarak tamamlanmış olursa bunun sadece küçük bir kısmı çözülecek. Yani çevre yolu Van için hayati önem taşımıyor. Edremit'ten Bostaniçi, İpekyolu tarafına denk gelen etap var ve Tuşba tarafına doğru olan bir yol bulunmaktadır. Van için planlanan bu projede, yalnızca Edremit kısmının yapılmaması dikkat çekmektedir. Edremit'ten İpekyolu'na kadar olan çevre yolu ile ilgili olarak Karayolları ile yaptığımız görüşmelerde, önümüzdeki süreçte herhangi bir programlama olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz.” diye konuştu.

“EDREMİT ETABI YAPILMAYACAK!”

“Edremit etabı olan çevre yolu hiç yapılmıyor” ifadelerini kullanan Hüda Par Van İl Başkanı Sayğın sözlerini şöyle sürdürdü; “Karayolları ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Edremit’te ki bölümde önümüzdeki süreç içerisinde herhangi bir programlama yok. Sadece 2 kısım kalıyor. Bunlar İpekyolu ve Tuşba etapları. Buralar da Edremit tarafından bir bağlantı yolu ile bağlanacak ve çevre yolunu bitirdik diye hava atacaklar. Nihayetinde Edremit bölümü yapılmayacak. Bu eksiklik, şehrimize hiç katkı sağlamayacak ve yapılacak olan masraflar boşa gitmiş olacaktır. Çevre yolu bir bütün olarak açılmayacağı için şehrimize bir katkı sağlamayacak. Derdimize deva olacak bir çözüm değil. Dikkatleri şehir içine çekmemiz lazım. Karayolları ile görüştük, Karayolları kavşağı ve otogar kavşağının da içinde olacağı bir köprülü kavşak yapılması gerekiyor dedik. Karayollarından maliyetin yüksek olduğunu ve bütçe olmadığı ifade edildi. Şehir içinde de özellikle İpekyolu üzerinde birkaç noktada kilitleniyor. Bu yol için de projelendirme yapılmış ama maalesef genel merkez nezdinde Van sahipsiz olduğu için Van’dan giden projeler sadece proje olarak kalıyor. Bürokratlarımız olmadığından, milletvekillerimiz bunun takibini yapmadığından dolayı maalesef hiçbir şey yapılmıyor.”

“BÜROKRASİ ÜZERİNDE BASKI YAPMALIYIZ”

Av. Sayğın, konuşmasının devamında; “Bütçeler genellikle Karadeniz, İç Anadolu ve batı tarafına aktarılıyor. Bürokrasileri ve vekilleri iyi olduğu için oralara aktarılıyor. Mesela Bitlis’te çevre yolu vardı, çevre yoluna da çevre yolunu yaptılar. Ama Van’da halen yıllardır birinin yapılmasını bekliyoruz. Biz burada, bürokrasi üzerinde baskı yapacak ve siyasetle bürokrasiyi harekete geçirecek etkin eylemler içinde bulunmak durumundayız. Sivil toplum kuruluşları ve halk olarak, bu konuda ciddi bir baskı oluşturmamız gerekiyor ki, adımlar atılsın.” dedi.

“KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR YAPILMALI”

Hüda Par Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın, şu ifadeleri kullandı; “Şehir içi trafiğimiz büyük ölçüde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlarının göreve başladıklarından bu yana, maalesef trafikle ilgili adım atmadıklarını görmekteyiz. Özellikle Maraş Caddesi, Şabaniye Caddesi, Sıhke Caddesi, AVM'nin bulunduğu alan ve Hacı Bekir Caddesi gibi yerlerde, köprülü kavşak yapılması gerekiyor. Bunu yapacak kurum da Büyükşehir Belediyesidir. Büyükşehir Belediyesinin muazzam bir bütçesi var. Bu bütçe ile rahatlıkla köprülü kavşaklar yapılabilir, bu zor değil. Ama maalesef sahipsiz kalmanın bir yönüne de belediyedir. Yani ben ilde şu sorunu çözeceğim, çözüm önerim şudur diyen yok. Burada şikâyet edeceğimiz temel kurum halktır. Nereye gidersek gidelim insanlardan ciddi şikayetler alıyoruz. Bizim artık, hizmet üretmeyen, şehrimize bir şey katmayan yöneticileri, siyasetçileri ve belediye başkan adaylarını sandıkta cezalandırmamız gerekiyor. Bu soruna ya ciddi bir şekilde eğileceğiz, sorumluluk alacağız, ya da şehrimiz büyüyen bir köy olmaya devam edecektir.”

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”

Başkan Sayğın, çözüm önerilerini de şöyle dile getirdi; “İskele caddesi üzerinde 2 adet alt geçit, Sıhke caddesi üzerinde 2 alt geçit ve çok acil olarak Van AVM’nin olduğu yerde köprülü kavşakların ve alt geçitlerin yapılması zorunludur. Daha önce seçim zamanında da açıkladığımız Beşyol yayalaştırma projesi yapılabilir. Trafiğin yer altından sağlanması ve üstünün ise yayalaştırılması projesi. Ufak dokunuşlarla yer altı çarşısı esnaflarını da mağdur etmemek için bir alt geçit yapılabilir. Yine katlı otoparklar yapılmalı. Gelişi güzel parklara son verilmeli. Park sorunu acil olarak çözülmeli. Şehirleştirme projesi olmalı. Merkez ilçelerimizde çarşılar yok. Tüm işlemler için çarşı merkezine geliyor insanlar. Bu merkez ilçelerinde de imkanlar sağlanırsa sadece bazı durumlarda insanlar çarşı merkezine gelir. Örnekleri Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerde görülüyor. Van maalesef köy merkezi gibi ve şehircilik anlayışı yok.”