Kaspi Nedir ve Ne İş Yapar?

Satışın ardından Hepsiburada'nın hislerinin bir kısmı hala halka açık olarak Nasdaq'ta işlem görmeye devam ediyor,Kaspi.kz, Kazakistan'ın en büyük teknoloji üyelerinden biri olup, finans sektöründe önemli bir oyuncudur ve pazar yeri olarak büyüyerek çevrimiçi ticaretin lideri haline gelmiştir. Şirket, mobil süper uygulama aracılığıyla ödemeler, pazar yeri ve finansal teknoloji (fintech) hizmetleri sunarak Avrupa ve Avrasya'da hızla büyümekte, bu da onu bölgedeki en hızlı şirketlerden biri yapmaktadır.

Ödeme Planı ve Gelecek Hedefleri

Satışın sağlanması, 1,13 milyar doları bedelinin 600 milyon doları anlaşmanın devamında, geri kalan 526,9 milyon doları ise altı ay içinde ödenecek. Bu anlaşma, Kazpi'nin Türkiye'deki KOBİ'lerle işbirliğini ve e-ticaret alanını genişletmeyi hedeflediğini gösteriyor; Dolayısıyla iki şirketin işbirliği ile birlikte yeni fırsatlar ve sinerjiler yaratılması bekleniyor.