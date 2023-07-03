Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, haziran ayında TÜFE yüzde 3,91 artacak.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Bu sonuçlar memur maaşları ve emekli aylıkları için kritik önem taşıyor.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ ORTALAMASI YÜZDE 3,91 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,25 VE YÜZDE 4,85 ARALIĞINDA

Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONU BEKLENTİSİ YÜZDE 38,20 OLDU

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.

2023 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 42,07

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.

HABER7