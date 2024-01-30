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Hastanedeki suikast görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İsrail ordusu tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre söz konusu baskında 3 Filistinli öldürülürken, İsrail özel kuvvetleri tarafından düzenlenen suikastin görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde İsraillilerin doktor ve hasta kılığında hastaneye girdiği anlar yer aldı. İşte tüm detaylar...

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.

ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN İKİSİ KARDEŞ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi. Öldürülenlerin, Muhammed ve Basil Eymen el-Gazavi ile Muhammed Velid Celamine olduğu kaydedildi.

​ 25 EKİM'DEN BU YANA HASTANEDEYDİ

Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

DOKTOR, HEMŞİRE VE HASTA KILIĞINDA GELMİŞLER

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi

ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 381'E YÜKSELDİ

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 381'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSUNDAN HAMAS İDDİASI

AA'da yer alan habere göre; İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Cenin'deki İbni Sina Hastanesine iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile "ortak operasyon düzenlendiğini" ve Hamas'a mensup olduğunu öne sürdüğü 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında, öldürülen Filistinlilerin, İsrail güvenlik güçlerine daha önce saldırılar düzenlediği, çeşitli saldırıları planladığı ve desteklediği iddia edildi.

Açıklamada, "hastanede bir silahın bulunduğu, hastanelerde aranan kişilerin saklandığı, saldırı planlarının yapıldığı" iddiasında bulunuldu.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını hedef alıyor.

Dün de Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Cenin Devlet Hastanesi çevresinde konuşlanmış ve İsrail askerlerinin açtığı yoğun ateş, hastanenin doğumhanesinin camlarına isabet etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.