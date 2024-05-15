Halka arz takviminde öne çıkan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., halka arz sürecine başladı. HRKET hisse kodlu Hareket Proje Taşımacılığı, talep toplama işlemlerini başlattı. Hareket Proje halka arz edilecek mi? İşte detaylar...

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz bilgileri, yatırımcılar arasında merak konusu haline geldi. 15-16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayacak olan Hareket Proje Taşımacılığı'nın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi. HRKET halka arz sürecinde, her bir lot hisse 70 TL'den talep alacak. Hareket halka arz süreci, katılımcıların ilgisiyle karşılandı. Hareket Proje katılım endeksine uygun mu? İşte cevapları...

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ DETAYLARI

SPK onaylı Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz talep toplama işlemleri başladı. Her bir pay 70 TL'den satılan Hareket halka arzında, eşit dağıtım yapılacak. Şirketin mevcut sermayesi 96.000.000 TL iken, halka arz ile bu rakam 115.200.000 TL seviyesine çıkarılmayı hedefliyor. Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arzı, 2 milyon katılımcıda 8-9 lot, 2,5 milyon katılımcıda 7-8 lot, 3 milyon katılımcıda ise 6 lot hisse dağıtılması bekleniyor.

HAREKET HALKA ARZ BANKA LİSTESİ

Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arzı, birçok banka aracılığıyla gerçekleşiyor. İşte Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arzında yer alan bankaların listesi:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

ve daha birçok banka...