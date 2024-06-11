Hamas, Mısır ve Katar'a gönderdiği cevabında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve işgalin sona erdirilmesine öncelik verdiğini belirtti. Beyaz Saray ise "Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Hamas ve İslami Cihad'ın Ortak Yanıtı

Hamas ile İslami Cihad Hareketi, ateşkes teklifi hakkında yaptıkları ortak açıklamada, Filistin halkının çıkarlarını ve Gazze'ye yönelik saldırıların tamamen durdurulmasını ön planda tuttuklarını ifade etti. Hamas, savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını belirtti.

Mısır ve Katar'ın Rolü

Mısır ve Katar, Hamas'ın ve diğer Filistinli grupların ABD'nin ateşkes teklifine verdiği cevabı aldıklarını duyurdu. Ortak açıklamada, aracı ülkelerin cevabın inceleneceğini ve bundan sonraki adımların ilgili taraflarla koordinasyon içinde belirleneceği belirtildi.

Beyaz Saray'dan İlk Değerlendirme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Hamas'ın ateşkes konusundaki yanıtını değerlendirdiklerini söyledi. Kirby, "Bir dönüş almayı bekliyorduk. Bu dönüş önemli. Şu anda bunu değerlendiriyoruz ve tam anlamıyla ne anlama geldiğini henüz söyleyemeyiz." dedi. Kirby, bu sürecin sonucunda ateşkese ulaşılmasını umduklarını belirtti.

Biden'ın Ateşkes Teklifi

31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Biden, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu. Hamas, esir takası için İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını sonlandırmasını ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesini şart koşuyor. İsrail ise Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtiyor. Biden'ın önerisindeki kalıcı ateşkes belirsizliği, tarafların mutabakata varıp varamayacağına dair soru işaretleri oluşturuyor.

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