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2023'ün en önemli gökyüzü olaylarından biri olan "Ateş Çemberi Güneş Tutulması" iki hafta sonra gerçekleşecek.

Dünya üzerinde milyonlarca insanın merakla beklediği halkalı Güneş tutulması, 14 Ekim'de gözlemlenebilecek.

Söz konusu olay sırasında Ay, Dünya'nın ışık ve ısı kaynağı Güneş'in önüne geçerek yalnızca kenarlardan ışık yaymasına neden olacak. Böylece ortaya halka şeklinde bir Güneş çıkacak.

Gözlem bölgeleri çok kısıtlı

Tam halkalı Güneş tutulmasını gözlemlemek pek de kolay değil. Bunun için doğru zamanda doğru yerde olmanız gerekiyor. Ne yazık ki bu yerlerin sayısı oldukça kısıtlı.

Güneş'e doğru açıyla bakan bölgelerde, yukarıdaki gibi halkalı tutulma gerçekleşecek. Bu açının tam sağlanamadığı yerlerde ise kısmi Güneş tutulması izlenebilecek.

Dünyanın farklı noktalarında ateş çemberi etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek. Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma ABD, Meksika ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek.

NASA'ya göre güneşin maksimum düzeyde gizleneceği tutulma, ABD'de başlayacak.

Tutulmanın yolu daha sonra Meksika, Guatemala, Belize, Honduras, Nikaragua, Panama, Kolombiya ve Brezilya'nın bazı kısımlarını geçecek ve gün batımında Atlantik Okyanusu'nda sona erecek.

Türkiye'den izlenemiyor

Ne yazık ki halkalı Güneş tutulması ve kısmi Güneş tutulması olayları, ülkemizden gözlemlenemeyecek.

Bir sonraki Güneş tutulması ne zaman

8 Nisan 2024: Tam güneş tutulması Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde görülebilecek

29 Mart 2025: Parçalı güneş tutulması Kuzeybatı Afrika, İngiltere, Avrupa ve Rusya'nın kuzeyinden izlenebilecek.

12 Ağustos 2026: Tam güneş tutulması Arktik, Grönland, İzlanda, Atlantik Okyanusu ve İspanya'nın kuzeyinden görülebilecek. Bu arada, Güneşin yaklaşık yüzde 90'ının kaplandığı kısmi bir tutulma da Birleşik Krallık'tan izlenebilecek..

Kaynak: Ensonhaber