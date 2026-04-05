Edinilen bilgilere göre, Derecik Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından aranan F.A., L.A. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, dolandırıcılık suçundan 2 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ile yine dolandırıcılık suçundan aranan Z.K. yakalandı. Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan aranan B.K., K.E., E.A. ve S.C. isimli şahıslar da ekipler tarafından gözaltına alınırken, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında aranan Irak uyruklu R.K.S. ve İ.A.S. isimli şahıslar da yakalananlar arasında yer aldı.

Öte yandan hakaret suçundan aranan Y.Y. isimli şahıs da yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan toplam 12 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.