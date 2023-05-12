Kente 30 kilometre uzaklıktaki Çiftlik mevkisinde düzenlenen programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, besicilerle sohbet ederek, hayvancılığın gelişmesi için destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Kentte yaşam standartlarının artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Akbıyık, "İl Özel İdaresinin yürüttüğü proje çerçevesinde çiftçilerimize koyun ve keçi veriyoruz. ‘Köyümde Yaşamak İçin Biri Sürü Nedenim Var’ projesi bünyesinde birçok vatandaşımız 250 bin liralık krediye başvuruyor.

Hakkari'de hayvancılık gelişiyor. 3 bin koyun, bin keçinin dağıtımına başladık. İlçelerimizin potansiyellerine göre projeler yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Yüksekova'da bine yakın manda dağıttık. Şemdinli'de arıcılığı, Derecik'te seracılığı, Çukurca'da da Zap markasını ve turizmi, Hakkari'de de kilimi destekliyoruz. Bu çalışmaların hepsini vatandaşlarımıza gelir sağlamak için yürütüyoruz. Esas çözüm organize sanayimizin bitirilmesidir. Onu da kuruyoruz.

Kentimizde geçmişte hayvancılığın önemli yeri vardı. Maalesef terör nedeniyle azalan hayvancılığı da eski günlerine döndürmek için devlet olarak büyük çaba içindeyiz" dedi.

Konuşmanın ardından, besicilere küçükbaş hayvanları teslim edilmeye başlandı. Programa Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nurettin Fırat, Tarımsal Hizmetler Müdürü İbrahim Besi ve vatandaşlar katıldı.iha