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Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Hakkari-Van karayolu Musahan köyü Yeniköprü mevkiinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine seyreden otomobil, karşı istikametten gelen 48 SS 677 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile 1 kişi yaralanırken, araçlarda büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kısa süreli trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.İHA