Hakkari'de 2008 yılında kurulan ve aradan geçen zaman içerisinde büyük başarı elde ederek Süper Lig'e yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, yerli ve yabancı futbolculardan oluşan güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, bu hafta sonu evinde lider Fenerbahçe Petrol Ofisi Takımı'nı ağırlayacak. Bölgesel, 3'üncü ve 2'nci Lig'de mücadele ettikten sonra 2017-2018 sezonunda Kadınlar Futbol Süper Ligi'ne yükselen Hakkaragücü Kadın Futbol takımı, geçen hafta deplasmanda Galatasaray A.Ş. Kadın Futbol Takımı ile 2-2 berabere kaldı.

'9 YILDIR SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDİYORUZ'

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Cemile Timur, bu hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe takımına karşı bugüne kadar hiçbir maçı kazanamadıklarını söyledi.

Süper Lig'de oynadıkları 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 31 puanla ligin 8'inci sırasında bulunduklarını anlatan Timur, "9 yıldır Süper Lig'de mücadele ediyoruz.

Bu hafta Fenerbahçe Kadın takımını kendi sahamızda ağırlıyoruz. Şu an averajla lider olan Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar galibiyetimiz olmadı. Bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyoruz" dedi.

'LİGDE 11 GOLÜ VAR'

Takımdaki bütün futbolcuların birbirleriyle uyumlu olduklarını anlatan Timur, "Ganalı futbolcumuz Elizabeth Owusuaa'yı sezon başında transfer etmiştik. Aynı zamanda Gana milli takımının da forvet oyuncusudur.

Çok başarılı bir oyuncumuz. Gelecek sezon da bizimle devam edecek. Ligde 11 golü var, takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor" diye konuştu.

Takımın Kamerunlu orta saha oyuncusu Kevine Ossol ise Hakkarigücü'nde oynamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Hakkari çok güzel bir şehir. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Bu hafta sonu Fenerbahçe takımı ile maçımız var. O zorlu maç için sahada mücadele vereceğiz" dedi.