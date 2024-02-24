Çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ve aynı zamanda şehrin girişi olması münasebetiyle kara yolu kenarına atılan çöplerin kent görünümünü bozması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinde şehir girişindeki çöpler ekipler tarafından büyük bir titizlikle temizlendi.

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Depin bölgesinde vatandaşların hijyenik bir ortamda piknik yapılabilmesi için kurulan kamelyaların çevreleri de çöplerden arındırıldı.

Yolda geçen vatandaşlar, herkesin çevreye sahip çıkması ve çöplerin yol kenarına değil çöp noktalarına bırakması gerektiğini ifade ettiler.