Resmi Gazete’de yayımlanan Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları, yürürlüğe girdi.

369 İSMİN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Karar ile birlikte hakim, savcı, başsavcı, başsavcı vekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi.

Yayımlanan 9 ayrı karar ile 348 adli, 21 idari yargı hakim ve savcısının yeni görev yerleri belirlendi.

Kararda toplam 369 hakim ve savcının ismi yer aldı.

"GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan atamalara ilişkin ilk açıklama geldi.

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli ve idari yargıda yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.