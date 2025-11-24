TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacıosmanoğlu, kulüplerin kendi içlerinde temizlik yapması gerektiğini söyledi.

Türk futboluna zarar veren tüm unsurların dışarı atılması gerektiğini kaydeden Hacıosmanoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve ekibine teşekkür ediyorum. Onlar da titizlikle çalışıyor. Sportif olarak biz yargılıyoruz, onlar da ceza yargılaması olarak incelemeyi derinleştirerek devam ettiriyor.

Bana göre de devam etmesi lazım. Burada Türk futboluna zarar veren hangi unsur varsa bunun dışarı atılması lazım. Elbette kulüp başkanları benim çağrımı dikkate alıp kendileri yaparsa olur. Yarın hem bizim hem de başsavcılığın incelemesi neticesinde olumsuz durumla karşılaştıkları zaman da üzülmesinler. Kendi temizliklerini kendileri yapsınlar. Hakemlerden, futbolculardan başladık. Hakemlere operasyon yapıldığında herkes memnun oldu.

Futbolculara sıra gelince kendilerine dokunduğu için işi sulandırmaya, farklı yönlere çekmeye başladılar. Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Hakemlerle başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktör, tercüman, sağlık çalışanı, malzemeciler, temsilciler, gözlemciler, onlar da bu hafta geliyor. Asıl bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü, TFF uhdesinde olanları temizlemiş olacağız. Umarım kulüpler de kendi önlerini temizler ve bu iş hem başsavcılığa hem bize kalmaz." diye konuştu.

Herkesin bahis operasyonlarında federasyona destek vermesi gerektiğini aktaran Hacıosmanoğlu, "Acaba buradan bir çıkar devşirebilir miyiz mantığını bir kenara bırakmak lazım. Bu, toplumsal bir olay. Belki 1-2 sene bu işin sıkıntısını çekeriz ama eğer bu temiz ortamı kararlılıkla hep beraber yaşayabilirsek yarınlar Türk futbol ailesi için çok daha iyi olacak.

Onun için kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Kurumsal ve kişisel menfaatleri bir kenara bırakıp temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan, dünyanın imrenerek izlediği bu harekete herkesin destek olmasını rica ediyorum. Çağrı yapmıştım, kendi önümüzü temizliyoruz diye kulüp başkanlarımıza. Onlara yakışan da kendi iradeleriyle temizliklerini yapmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının temiz Türk futbolu bırakmak olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza, gençlerimize temiz Türk futbolu bırakmak için başlatmış olduğumuz, milat diyerek yola çıktığımız kutsal görevde günlerdir bilen de bilmeyen de bilgi sahibi olan da olmayan da konuşuyor. Önemli olan bu değerli harekete kimin ne kadar katkı sunduğu. Biz bu hareketi başlattıktan sonra bir açıklama yapıp, 'Bu kutsal görev bireylerin kurumların kendilerine menfaat devşirme alanı olmasın.

Temiz Türk futbolu için hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım.' demiştik. Bu yola girerken bundan zarar görecek kulüplerimizin, insanların olacağının bilinciyle girdik. Ben de arkadaşlarım da buraya demir atmaya gelmedik. Bu görevleri Allah nasip ediyor, nasip ettiği sürece de gençlere, çocuklara vebal borcumuz var. Onlara temiz futbol bırakmak adına Allah nasip ettiği süre içinde hizmet etmeye çalışacağız."

"Bu veriler bize devletin bakanlığından resmi olarak geliyor"

Verilerin alınma süreciyle ilgili de bilgilendirmede bulunan başkan Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların konuşmalarını dinliyoruz. 'Bu veriler nasıl alınıyor, nereden geliyor, gelişinde manipülasyon var mı, olduğu söyleniyor' şeklinde konuşuyorlar. Bunu da çok yetkili ağızlar söylüyor. Bilgi sahibi olmaması bana çok doğru gelmiyor.

Hepsi bilgili insanlar. Bilgileri nasıl aldığımızı ve nasıl irdelediğimizi, ne kadar titiz ve adil davrandığımızı anlatacağım. Genelde kurumlardan bilgi dışarı sızar. Biz göreve başladıktan sonra görevlendirdiğimiz dört arkadaşımız vardı. Bu veriler geldikten sonra bunların çözümünü yaparken onlara emanet ettik ve 'Hiçbir veri sızmayacak.' dedik.

Bu bilgileri bize gönderen bakanlık bürokratlarına da teşekkür ediyorum. 20-25 günlük sürede en ufak bir sızma olmadı. Sevkler yapılmadan 2 saat önce hukuktan sorumlu başkan vekilinin haberi oluyor. Sadece zimmetlediğimiz dört arkadaşımızın haberi vardı.

Bu bilgiler için resmi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaat ediyoruz. Bakanlığa bağlı olan Spor Toto Teşkilatı üstünden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler lisans olarak Spor Toto Teşkilatına bağlı. Şirket, bilgileri Spor Toto Teşkilatına veriyor. Oradan da bakanlık üstünden bize geliyor.

Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgileri veriyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi. Bu ortaya çıktığı zaman lisans iptal olur. Peki bakanlık bize gönderirken manipüle mi ediyor, yok çözümlerini biz yapıyoruz. Bu konuşmaların bu sürece bir katkısı yok. Elbette ki mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor.

Bu veriler bize devletin bakanlığından resmi olarak geliyor. Hukuk kuruluna geliyor. Makul şüphe varsa hukuk kurulunun bunları yargıya intikal ettirme zorunluluğu var, ettirmediğinde suç işler. Görevi suistimalden onlar hakkında dava açılır. Bizim arkadaşlarımız da hukuk kuruluyla beraber PFDK'ye sevk ediyor.

Eğer bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız orada ibraz edersiniz, ceza almazsınız. Oradan eğer ceza alırsanız futbolun yargıtayı var, Tahkim Kuruluna müracaat edersiniz. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var. Bunlar kamuoyunda çok konuşuluyor. Kimseyi mağdur etmek gibi bir düşünce içinde değiliz.

Kendi haysiyet ve şerefimizden nasıl sorumluysak futbol ailesinin bütün fertlerinin haysiyet ve şerefinden sorumluyuz. Sürecin böyle olduğunu insanların bilmesi lazım. Kim suçsuzsa ilk yargı organında suçsuzluğunu ispat etsin. Çoğu arkadaşa savcılığa suç duyurusunda bulunun eğer sizin adınıza bir işlem yapılıyorsa, devletin kanallarından bize haklılığınızı ispat ettiğiniz zaman biz de gerekeni yaparız diyoruz.

Bilgiler yeterince alındı mı? Altı tane bahis şirketi var. Bir tanesinin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre hepsini sağlıklı aldınız mı diyorlar. Biz bu şirketlerden bilgileri istedik. İlk etapta gelen bilgileri kenarda bekletemezsiniz. Hayat devam ediyor, futbol devam ediyor.

Bize gelen bilgilerin hepsini hukuk kurulumuz titizlikle inceleyip PFDK'ye sevkini yaptı. Eksik gelen bilgilerle ilgili bakanlık üzerinden tekrar aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi, gelmeyen kısmıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Aynı firmalardan savcılık da talep etti. Umarım en yakın zamanda onlar da gelecek."

Futbolseverlerin temiz futbol izlemek istediğine vurgu yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Samimi olarak Türk futbolunun temizlenmesini, sahada tiyatro seyretmek istemiyorum diyen insanların, bu işe hizmet veren, gecesini gündüzüne katan başkanından yöneticisine, teknik direktöründen malzemecisine kadar, taraftarlarımız ki en büyük emekçi onlar.

Kimi babasından aldığı harçlığı kullanıyor. Kimi zar zor şartlarda kazandığı parayı kullanıyor. Takımlarını destekliyor. Onların hiçbiri tiyatro izlemek istemiyor. Hepsi dürüst, adil, herkese eşit mesafede kararların verildiği Türk futbolu seyretmek istiyor. Başarıların sahada kazanılmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

"Temizlenme adına herkes bu çileye katlanacak"

Futbolun temizlenmesi adına herkesin bu duruma katlanması gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Bu işten zarar görecek kulüpler de futbolcular da var. Hayat nasıl devam edecek diye herkesin kafasında soru işaret var. Bu ülkede deprem oldu, pandemi diye illet çıktı, takım sayıları arttı. Bunların hepsi doğal afet. Bugün futbolda deprem var.

Herkes müsaade etsin, nasıl orada takım sayısı arttıysa şimdi de düşsün. Takımlar hayatlarını nasıl devam ettirecek diye sürekli toplantılar yapıyoruz. Hafta sonu maçlar oynandı. Bir takımın 3 kalecisi gitmiş, genç bir kaleci vardı kalede. Belki asıl kalecileri o kurtarışları yapamayacaktı.

Hepsinin arkasında bir fırsat var. Alt liglerde birçok takımın oyuncusu gitti. Gitti ama gençlerin önünü açmak lazım. Bu da bir fırsat. Federasyon olarak bakanlıkla konuşup ekstra maddi katkı sağlanması gerekiyorsa bu konular hakkında da çalışmalar yapacağız. Temizlenme adına herkes bu çileye katlanacak. Katlanacak ki çocuklarımıza yarın temiz Türk futbolu bırakalım." diye konuştu.

Hacıosmanoğlu, seçim kazanmak gibi bir kaygısı olmadığının altını çizerek, "Bu işten kişisel ve kurumsal olarak kendilerine çıkar devşirmeye kalkanlar, bu işi sulandırmaya kalkanlardır ve temiz futbol istemeyenlerdir. Çıkar peşinde koşmaya gerek yok. Çocuklarımızın yarınlarına dokunmak istiyorsak herkes elini taşın altına koysun. Şahsım ve arkadaşlarımla bunun risklerini göze alarak yola çıktık. Burada birçok insan, 'Yarın seçim olur, kiminle seçim kazanacaksınız?' diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Allah nasip etti, 12 gün kala seçime girmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Operasyonların futbolculara gelmesiyle birlikte sulandırılmaya çalışıldığını aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Hakemlerle başlayınca oradan da kendilerine çıkar devşirmeye çalışan kulüpler oldu, onları da ikaz ettik. O zaman destek elbette çok anlamlıydı. Futbolculara sıra gelince bunun arkasının da geleceğini bildikleri için konuyu farklı algılara çekip sulandırmaya kalkanlar oldu. Bunun topluma hiç faydası yok. Belki bireysel ve kurumsal olarak ufak bir çıkar elde edebilirsiniz ama bu kutsal göreve hiçbir katkınız olmaz.

Temiz Türk futbolu istiyorsak, size dokunduğunda da aynı desteğe devam etmeniz lazım. Federasyon verileri nereden, nasıl aldı, öyle bir yetkisi var mı diye konuşuluyor. Elbette benim bahis şirketlerine 'Şu şahısların bilgilerini ver' deme yetkim yok. Bağlı oldukları bir bakanlık var. Kanunlara göre benim de disiplin soruşturması yapabilmem için bu bilgileri oradan isteme hakkım var. O süreçte kimsenin manipüle yapamayacağı ortadayken bu şekilde konuşmaktan kulüp başkanlarının kaçınmasını rica ediyorum."

Bir basın mensubunun "Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun sonradan kendilerini akladığı bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte futbolcuların kendilerine daha önce ihtar gönderilip haklarını savunması talep edilecek mi?" şeklindeki sorusuna Hacıosmanoğlu, "Aklandı derken neyi kastettiğinizi anlamadım. Bize aklandı diye gelen bir şey yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. Sevki yapılmayan 47 oyuncu var.

Birer kupon oynayanları bir kenara ayırdık, onların araştırması devam ediyor. Bir kupon üzerinde oynayanları hukuk kurulu sevk etti. Bahsettiğiniz arkadaşlar da bir kuponun üstünde oynadıkları için oraya sevk edildiler. Tedbir kararı kalktı ama bu iş henüz sonuçlanmadı. Sonucu yargı sürecinde belli olacak. Yargının ilk ayağı PFDK. Oynamadığınıza dair bilgileri oraya ibraz ederseniz o zaman suçsuz olduğunuz ortaya çıkar. Süreç devam ediyor." cevabını verdi.

Kimseye bir ayrıcalık tanınmayacağına vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "Futbolun doğasına dokunan, futbol sahasının içine giren tüm unsurlarla ilgili soruşturma yapıyoruz. Hiç kimseye bir ayrıcalığımız yok. Futbolla ilgili olan tüm unsurların araştırmasını yapıyoruz. Gereğinin de adil, adaletli, şeffaf yapılacağından kimsenin endişesi olmasın. 'Tırnak kadar kimseye imtiyaz geçmeyeceksiniz ve kimseyi de lekelemeyeceksiniz.' dedim arkadaşlara. Kamuoyunun hiçbir endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Interpol de UEFA da devrede"

Yabancı bahis şirketlerinden, başka şahıslar üzerinden bahis oynayan isimlerin tespitiyle ilgili çalışmalara da değinen başkan Hacıosmanoğlu, "Avrupa'da illegal bahis datalarını almak için bir şirketle anlaşmamız vardı. O şirket de başkan vekilimiz ve savcılıkla beraber çalışıyor. Interpol de UEFA da devrede. İllegal bahisle ilgili başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Sadece bahis sitelerinden değil, ilgili isimleri kendilerine verdik.

Hem MASAK üzerinden hem HTS kayıtları üzerinden, 1, 2 ve 3. derece yakınlarının hesap hareketlerinden çok kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Bu da çok değerli. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. Hep söylüyorum başsavcım akın akın geliyor. Siz de görürsünüz zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Hacıosmanoğlu, 6 bahis şirketinin ikisinden kısmi bilgi geldiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Zamanında birçok konunun üzerinin kapatıldığını ve bunun da insanlara cesaret verdiğini kaydeden Hacıosmanoğlu, "Futbolu yönetenler burada öyle şeyleri rezillik olmasın diye kapattı ki siz bunları kapattıkça insanlar nasıl olsa bir şey olmuyor diye cesaretlenir. Geldiğimiz noktanın ana sebebi budur. Yönetenlerin çok büyük sorumluluğu var." dedi.

Hacıosmanoğlu, liglerin mevcut düzende devam edeceğini ve bu durumun başka oyuncular için fırsat olabileceğini belirterek, "3. Lig'de 25 yaş sınırını getirdik. 35-37 yaşına gelmiş, Süper Lig'de oynayan oyuncular 3. Lig'de oynadığı için akademilerden her sene 1500 çocuk ayrılıyor ve bunlar kendilerine takım bulamıyor. Bu çocuklar oynamayacak mı? 2. Lig'de de 3. Lig'de de bir sürü genç çocuk var. Amatör takımlardan takviye yapıp hayatlarına devam edecekler. Etmeyenler dükkanı kapatacak." ifadelerini kullandı.

"İllegal bahisi ne kadar engellersek Türk toplumuna o kadar hizmet etmiş oluruz"

Hacıosmanoğlu, sürecin Avrupa'dan da destek bulduğunu aktararak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yaptığımız harekete herkesten destek geliyor. İngiltere'de ciddi bir kanalda ciddi yorumcular kendi federasyonlarına çağrıda bulunuyor. Hakem, oyuncu ismi vererek 'Bunlar bahis oynuyor, siz temizliğe ne zaman başlayacaksınız?' diye soruyor. Bize yöntemi nasıl yapıyorsunuz diye müracaat eden birkaç federasyon var.

Biz de 'Arkadaşlarınızı gönderin bizimkilerle çalışsın.' diyoruz. Bu dalga dalga inşallah dünyaya da yayılır. Bu işi sulandırmaya çalışan art niyetli insanlar bunun ne kadar değerli olduğunu, temiz futbol bırakma adına hangi riskleri göze aldığımızı değerlendirecekleri yerde, 'Bahisçi olarak dünyaya lanse ediliyoruz.' diyorlar.

Dünyanın her yerinde var bu. Geçen sene Türkiye'den yurt dışına çıkan para 52 milyar dolar. Bahisin merkezi biz değiliz Avrupa. İllegal bahisi ne kadar engellersek Türk toplumuna o kadar hizmet etmiş oluruz. Bunu sadece futbol ailesi olarak düşünmeyin."