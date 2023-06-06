Açıklamalarda bulunan Görentaş, Van meyveciliğinde ana ürünün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu (Cydiapomonella) olduğunu söyledi. Mücadele yapılmadığında önemli verim kayıplarının yaşanabileceğini ifade eden Görentaş, “Elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla ilçelerimizde 8 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduk. Arazide eşeysel tuzaklar asıldı ve fenolojik gözlemler yapıldı. İstasyonlarımızdan ve araziden elde edilen veriler teknik personellerimiz tarafından değerlendirildi. Böylece elma iç kurduyla mücadele zamanını tespit ederek, üreticilerimize basın, ilan ve kısa SMS’lerle duyurduk. Bütün bu bilgiler ışığında 2023 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları istikametinde elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren, Gürpınar, Gevaş, Erciş ve Muradiye ilçelerinde 8 Haziran 2023 tarihinden itibaren başlanması gerektiğine karar verildi. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunu yaşanmaması için mutlaka bu uyarıları dikkate almaları gerekir. İkinci ve gerekiyorsa üçüncü ilaçlama için de ayrıca bilgilendirme yapılacak. Mücadelede geç kalınmaması gerekir. Elma iç kurduyla mücadelenin yanı sıra üreticilerimizin tarımsal üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her türlü teknik konuda bilgi almak için en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmelerini tavsiye ediyorum. 2023 yılının üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum” dedi.