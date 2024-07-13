Kas zayıflığı: Abdominal kaslar ve karın içi destek yapıları zayıflarsa, göbek bölgesinde bir açıklık oluşabilir ve içeriden bağırsak veya yağ dokusu dışarı çıkabilir.

Ağır kaldırma: Ağır yük kaldırma veya zorlu fiziksel aktiviteler sırasında artan karın içi basıncı, göbek bölgesindeki açıklığın daha da genişlemesine neden olabilir.

Yaş: Yaşla birlikte karın duvarı kaslarının ve bağ dokusunun esnekliği azalabilir, bu da göbek fıtığı riskini artırır.

Gebelik: Özellikle çoklu gebelikler sırasında genişleyen karın, karın duvarı yapılarını zayıflatarak göbek fıtığına yol açabilir.

Obezite: Aşırı kilo, karnın genişlemesine ve karın duvarı zayıflamasına neden olabilir.

Kronik öksürük veya kabızlık: Artan karın içi basıncı, göbek bölgesindeki açıklığın genişlemesine yol açabilir.

Doğuştan gelen zayıflık: Bazı insanlar doğuştan daha zayıf karın duvarına sahip olabilir, bu da göbek fıtığı riskini artırır.

Göbek düşmesi oluştuğunda, hasta genellikle bu bölgede ağrı, şişlik veya rahatsızlık hisseder. Doktora başvurarak doğru tanı ve tedavi yöntemlerini belirlemek önemlidir.

Editör: Uğur Mengeş