Restore Edilen Harika Mimari

Bu önemli yapı, 1387-1410 yılları arasında inşa edilerek asırlardır bölgedeki inanç turizmine katkıda bulunmuşken, şimdi Van Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle eski ihtişamına kavuşturuluyor. 1978'den bu yana kapsamlı bir onarım görmeyen cami ve medresenin restore edilmesi, yerel topluluk için büyük bir anlam taşıyor.

İnce Detaylarla Dolu Bir Restorasyon

Restorasyon çalışmalarını üstlenen firmanın yetkilisi Cevat Çetin, sürecin zorluklarına dikkat çekerek, ince işçilik gerektiren bir proje yürüttüklerini belirtti. İlk olarak temelde drenaj sistemine odaklandıklarını ifade eden Çetin, duvarları kaplayan uygunsuz sıvaların söküldüğünü ve çatıda kurşunlama işlemlerinin yapıldığını vurguladı. 14. yüzyıldaki mimari estetiği yansıtmak için hidrolik kireç ve horasan harcı kullanarak aslına uygun yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Tarihin İzinde Yenilik

Çetin, caminin son restorasyonunun 1978 yılında yapıldığını ve o dönemden sonra bazı bölümlerinin çimento ile tamir edildiğini hatırlatarak, bu kısımların söküldüğünü ve tarihi malzemelerle değiştirildiğini açıkladı. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalar, sadece bir yapı restorasyonu değil, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ekip, eski görünümünü geri kazandırmayı amaçlarken, bu süreçte tarihi dokunun ve estetiğin korunmasına büyük özen gösteriyor.