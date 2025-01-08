Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin birinci bölümüne dair görüşmeler sona erdi.

TEKLİFE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Teklifin tümü üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, genel sağlık sigortasının, 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girdiğini, 1 Ocak 2012 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini anlatarak, "2025 yılı itibarıyla 781 lira olan, hiç de az olmayan bir miktar parayı işi gücü olmayan vatandaşlarımıza zorla ödetmek ne insani ne vicdani ne de sosyal devlet anlayışına yakışan bir uygulamadır." diye konuştu.

Genel Sağlık Sigortası borcu olanların normal koşullarda sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık 2024'e kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri kararının alındığını söyleyen Özdağ, "Yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmazsa 2025 yılında Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak ve nitekim şu anda vatandaşlarımız tam da bu gerçeklikle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın genel sağlık sigortası borçlarının silindiğine dair propaganda yapıldığını savunan Özdağ, "Bu iktidar zaten tahsil edemeyeceği 10 yıl öncesinin genel sağlık sigortası borçlarını siliyor sadece, yani resmen milletimizi kandırıyor, milletimizle alay ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Özdağ, bir Cumhurbaşkanı kararıyla 2025 yılında genel sağlık sigortası borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına imkan sağlanmasını istedi.

"ÜLKÜ OCAKLARI, RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMİŞ BİR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFIDIR"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Ülkü Ocakları'nın dünyanın en büyük gençlik organizasyonu ve Türk gençliğinin köklü bir kurumu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığının milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarma hedefini paylaşan bir eğitim ve kültür vakfıyla işbirliği yapmasını yadırgamak ya cahillikten ya da hazımsızlıktandır. Eğitim, milletimizin ortak geleceğinin altyapısını oluşturur; bu misyon, Ülkü Ocaklarının varlık sebebidir. Ülkü Ocakları eğitim faaliyetleriyle gençlerimize milli bilinci aşılayan, onları bilim, teknoloji, sanat ve spor gibi alanlarda destekleyen, rüştünü ispat etmiş bir eğitim ve kültür vakfıdır."

Ülkü Ocaklarının, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta nice Fatihler yetiştirmeye adanmış mukaddes bir yuva olduğunu ifade eden Kılıç, "Ülkü Ocaklarından vatan haini çıkmaz; çıkarsa vatan sevdalısı adamlar çıkar, Nobel Ödüllü Aziz Sancar çıkar, bilge lider Devlet Bahçeli çıkar." dedi.

"BU KANUN TEKLİFİNİN BAZI MADDELERİNİ DESTEKLİYORUZ"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 2024 yılından sonra emekli olacakların hak kayıplarının giderilmesi amacıyla sundukları ek madde taleplerinin Komisyon'da kabul edilmediğini anlatarak, yüzde 30'a varan maaş kaybının yaşanmaması için geçici düzenleme yapılması veya "güncelleme katsayısının ilgili yıl içinde emekli aylıklarına yapılan toplam artıştan düşük" olmayacağı şeklindeki tekliflerinin görüşülmesi dahi gerek görülmeden reddedildiğini söyledi.

Hükümetin bu talepleri dikkate almamasının, milyonlarca emeklinin hak kaybına uğramasına yol açacağını savunan Fakıbaba, "Bu kanun teklifinin bazı maddelerini destekliyoruz ancak bazı hükümler vatandaşlarımız için olumsuz sonuçlar doğuracak." dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, "Bu yasa teklifine, biz olumlu gibi olacak şeylere bile; oturduğu sağlık politikası ve sağlık anlayışı bütünlüklü bir politika olmadığı için güven duyamıyoruz." dedi.

Aile sağlık merkezlerine "GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) uygulamaları" adı altında geleneksel yaklaşımların taşındığını söyleyen Çelenk, "Bugünkü sağlık sisteminde bu GETAT uygulamalarının nasıl aslında geçmişin o bilgece şifacılığının uzağında, tamamen ticari bir şeye oturacağını görebiliyoruz. Aile sağlık merkezinde saat beşten sonra bu uygulamalar başladığında bugüne kadar olan sorunların katmerleneceğini biliyoruz." diye konuştu.

"İŞ GÜCÜNE KATILIMI ARTIRMAK İÇİN GELECEKTE KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPILMASI PLANLANMAKTADIR"

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, milletvekillerinin kanun teklifine ilişkin sorularını yanıtladı.

Teklifte yapılan düzenlemeyle engelli bireylerin emeklilik sürelerinde standartların birleştirilmesinin, sosyal adaleti güçlendireceğini ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşturulacağını, mevcut sorunların çözümünde de önemli bir başlangıç olacağını söyleyen Ateş, "Ayrıca iş gücüne katılımı artırmak için gelecekte kapsamlı bir çalışma yapılması planlanmaktadır." dedi.

Ateş, vergi indiriminden emeklilikle ilgili konuya açıklık getirmek istediğini belirterek, "Teklifte yer alan düzenlemelerde 2008 öncesi vergi indirimi raporu olanlar değil, aylık almakta olanların kazanılmış haklarının korunacağı ve bunlar hakkında eski hükümlerin uygulanacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

Teklifin, nadir hastalıklar için gereken ilaçların yurt dışından temin sürecini hızlandırmayı ve bu ilaçları geri ödeme kapsamına almayı amaçladığını anlatan Ateş, kamu ihale kanundaki prosedürlerin, özellikle pandemi gibi acil durumlarda hızlı hareket etmeyi zorlaştırdığını, bu düzenlemenin amacının ilaçların hızlı, ekonomik ve aracı olmadan ilgililerine ulaştırmak olduğunu dile getirdi. Ateş, alımların belli kurallar ve kamu denetimi altında olacağını belirtti.

Şu anda 14 bin aile hekiminin GETAT uygulama sertifikasına sahip olduğunu bildiren Ateş, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın insanlık tarihi kadar eski bir yöntem olmakla birlikte, 21. yüzyılın başlarında dünya genelinde yeniden popülerlik kazandığını, bu yöntemlerin sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de yaygın olduğunu ifade etti.

Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının modern tıbbi destekleyen önemli bir alan olarak halk sağlığını güçlendirme ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak konusunda potansiyel bir tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Ateş, "AK Parti hükümetleri olarak Dünya Sağlık Örgütü kriterleri bağlamında bu uygulamaların yasal zeminde düzenlenerek daha güvenilir ve daha etkin hale gelmesini amaçlamaktayız." dedi.

Ateş, bu düzenlemenin hem vatandaşların güvenli sağlık hizmetine erişimini artıracağını hem de bu alanın kayıt dışı uygulamalardan arındırılmasını sağlayacağını belirtti.

Aile hekimlerinin üzerinde, artan ve ücretsiz durum raporlarının asimetrik bir baskı oluşturduğunu aktaran Ateş, "Bu raporların ücretli hale getirilmesi ve bir kısmı e-Nabız üzerinden alınmasıyla hekimlerimizin üzerindeki bu baskı azaltılacaktır." diye konuştu.

Teklifin tümü ve birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.