Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği iftar programında kamuoyunda uzun süredir tartışılan af konusuna açıklık getirdi.

Terörle mücadele, mükerrer suçlara yönelik düzenlemeler ve Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri hakkında da konuşan Tunç, af beklentilerine dair net mesajlar verdi.

“Af Yok, İnsani Düzenlemeler Söz Konusu”

Bakan Tunç, af tartışmalarını kesin bir dille adresledi: “Gündemde af söz konusu değil. Ancak mevzuatımızda sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.” Hasta hükümlülerin cezaevinde ölmesini insan haklarına aykırı bulduklarını belirten Tunç, “Kişiye özel bir düzenleme yok, ama insani gerekçelerle adımlar atıyoruz” dedi. Covid izni sürecine de değinen Bakan, “Bunu af gibi yorumlamak doğru değil. Talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir” açıklamasıyla umutları sınırlı tuttu.

Covid İzni ve Yeni Talep Dalgası

Tunç, 2020’de başlayan Covid izni uygulamasını hatırlatarak, “31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşenler bu düzenlemeden faydalandı. Yaklaşık 100 bin kişi tahliye oldu, kapalı cezaevindekiler ise 3 yıl erken açık cezaevine geçti” dedi. Ancak cezası henüz kesinleşmemiş ve yargılaması gecikenlerin bu haktan yararlanamaması yeni talepleri gündeme getirdi. Bakan, “Bu konuda müracaatlar var. Yargılamadaki gecikmelerden kaynaklanan mağduriyetler için bir çalışma yapılabilir” diyerek kapıyı aralık bıraktı.